Serakib'i ele geçiren muhalifler şam-halep bağlantısını kesti - Son Dakika

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Serakib'i ele geçiren muhalifler şam-halep bağlantısını kesti
7 saat önce
Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti
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