Serakib'i ele geçiren muhalifler şam-halep bağlantısını kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serakib'i ele geçiren muhalifler şam-halep bağlantısını kesti - Son Dakika

Serakib'i ele geçiren muhalifler şam-halep bağlantısını kesti

7 saat önce

Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti.

Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti

Serakib'i ele geçiren muhalifler şam-halep bağlantısını kesti

Serakib, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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