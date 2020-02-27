Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti - Son Dakika Dünya

Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti

7 saat önce

SURİYE'nin Serakib kentinde rejim güçleri ile çatışan muhalifler, sabah saatlerinde kontrolü ele geçirdi.

Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti, System.String[]
SURİYE'nin Serakib kentinde rejim güçleri ile çatışan muhalifler, sabah saatlerinde kontrolü ele geçirdi. Rejim uçakları, zaman zaman bölgeyi bombardıman altına alıyor.

İdlib merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Serakib kentinde dün muhalifler ile rejim güçleri arasında başlayan çatışmalar sabaha kadar sürdü. Şiddetli çatışmalar sonunda kenti dört bir yandan saran muhalifler, kontrolü ele geçirdi.

M4 ve M5 Otoyolu'nun kesiştiği noktada bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip olan Serakib'in muhaliflerin ele geçmesi, Şam-Halep lojistik bağlantısını da koparmış oldu. Serakib'deki birçok rejim askerinin geri çekildiği öğrenildi. Rejim askerlerinin geri çekilirken kentin birçok noktasına mayın tuzakladığı tespit edildi.

Muhaliflerin, kentte kontrolü sağlamasının ardından rejim uçakları zaman zaman bölgeyi bombalıyor. Keşif uçakları da bölgeden görüntü alıyor.


- Suriye
Serakib, Suriye, Şam, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
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