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Seralar için sigorta zamanı

33 dakika önce

Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM) üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığının Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıt olmaları ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla sera sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıldı.

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Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM) üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığının Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıt olmaları ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla sera sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, iklim krizinin son zamanlarda dünya gündeminin olduğu kadar Türkiye gündeminin de ilk sıralarında yer aldığı belirtilerek, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi yayımlanan raporun endişe verici olduğuna, küresel ısınma işaretleri ve etkilerinin son 5 yılda hızlandığına dikkati çekildi.

Söz konusu etkilerin, açık alan yetiştiriciliği olduğu kadar örtü altı yetiştiriciliğinde de önemli kayıplara yol açtığı vurgulanan açıklamada, bu yılın başında Antalya'da meydana gelen, can ve mal kayıplarına yol açan hortum ve fırtına faciasının unutulmaması, gerekli önlemlerin zamanında alınması ve sigortanın kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sera sigortası ile standartlara ve projesine uygun olarak tesis edilmiş seraların içindeki ürünlerle birlikte sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve içindeki teknik donanımı, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını nedeniyle meydana gelebilecek kayıp ve zararlara karşı eksperler tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre teminat altına alınabiliyor. Seralar ve yüksek tünellere ilave olarak, alçak tünellerin içindeki ürünler ve seralarda üretimi yapılan saksılı süs bitkileri de sigortalanabiliyor.

Sigorta için tek ön koşul, seraların ÖKS'ye kayıtlı olması ve kayıtların güncel olması. Sonrasında poliçeler, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla üreticimizin primine sağlanan yüzde 50 devlet desteği ile kolaylıkla düzenlenebiliyor. Üreticilerimize bu aşamada tavsiyemiz, bilgilerini acente yetkilisine doğru ve eksiksiz beyan etmeleri, poliçelerini dikkatlice okumaları ve teslim almaları, sigorta süresi, sigorta şartları ile teminat kapsamı gibi bilgileri edinmeleri olacak."

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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