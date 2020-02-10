Seralarda sabaha kadar 'yataklı' don nöbeti - Son Dakika

ANTALYA'da sıcaklığın sıfırın altına düştüğü gece saatlerinde üreticiler seralarında soba yakarak don nöbeti tuttu. Çay eşliğinde koyu sohbetlerin kurulduğu don nöbetlerinde bazı çiftçilerin seraya serdiği yatakta sırayla uyudukları görüldü.

Türkiye'nin örtü altı üretimde söz sahibi olan Antalya'da yaş sebze meyve üreticileri don nöbeti tuttu. Gün içinde 15 dereceleri gören hava sıcaklığı, gece yarısında sıfırın altında 2 dereceyi buldu. Ürünlerini dondan korumak isteyen çiftçiler güneşin batışının ardından seralarına girerek odun sobalarını yaktı. Saat başı sera içinde termometreyi kontrol eden çiftçiler, sıcaklığın 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Kentin örtü altı üretimde söz sahibi olan ilçelerinden Aksu 'da da çiftçiler geceyi ayakta geçirdi. Çay demleyip soba başında hem ısınıp hem de domateslerini kontrol eden üretici Süleyman Kurtan, domateslerine çocuk gibi baktığını söyledi. Akşamdan sabahın ilk saatlerine kadar nöbet tuttuklarını ifade eden Kurtan, "Yakmazsam don alır ve en ufak uykuda tüm emekler çöpe gider. Her şeyimiz yok olabilir. Pazarda fiyatlar yüksek diye serzenişte bulunuyorlar. Bir gecede 5 bin 500 TL'lik odun yakıyorum. Bir günde 4 defa fiyat değişiyor domateste. Çektiğimiz rezilliğe bakın" dedi.

Ürünün girdilerinin çok maliyetli olduğunu da aktaran Kurtan, "Bir gün olsun istirahat etme keyfim yok. Bazen çocuklarım hasta oluyor. Onlara 'Sen dur burada' deyip domatese, seraya koşuyorum. İlgilenmezsem emeklerim çöpe gidecek" diye konuştu.

Seradaki sobanın yanında yere dizdiği odunların üzerine serdiği battaniyeyi yatak yapıp uyuyan Ahmet Zullu ise, "Sırayla uyuyarak sabaha kadar sera içerisindeki 16 sobayı sürekli kontrol ediyoruz" dedi. Sobalardan birinin sönmesi halinde o bölgede ürünün zayi olacağını aktaran Zullu, "Birer saat uyuyoruz ve sabaha kadar nöbeti tamamlıyoruz. Sobanın sürekli yanması şart" dedi.

Üreticilerin komşu seraları da ziyaret ederek oradaki çiftçilere semaverde demledikleri çaydan ikramda bulundukları görüldü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan zirai don uyarısının bugün gece saatlerinde sona ereceği kaydedildi.