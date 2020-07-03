Seralarda solarizasyon dönemi başladı - Son Dakika

Seralarda solarizasyon dönemi başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde örtüaltı sebze üreticileri, sezon sürecinden sonra solarizasyon dönemine girdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde örtüaltı sebze üreticileri, sezon sürecinden sonra solarizasyon dönemine girdi. Örtüaltı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da çiftçiler üretim sezonunun bitmesinin ardından solarizasyon dönemine başladı. Eylül ayının ilk haftasında başlayan örtü altı sebze üretim sezonu, Haziran ayı sonunda sona eriyor. Seralarındaki domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, kavun gibi ürünleri söken üreticiler, önce seralarını traktör ve pulluk yardımı ile derin bir şekilde sürerken, ardından, seraların içini yeniden teraslayıp dikim yapılacak hale getiriyor. Hazırlanan sera toprağının yüzeyine ise hayvan gübresi saçılıyor.

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Teraslanmış olan seranın içi bir gün önceden damlama sistemleri ve fıskiyeler aracılığıyla nemlendiriliyor. Daha sonra da ince naylon ile hava almayacak şekilde kapatılıyor. Sera içindeki yabancı otların imhası, fungusit (mantarsal) hastalıkların ve virüse bağlı hastalıklarla mücadele etmeyi amaçlayan solarizasyon süreci en az 45 gün sürüyor.


Konuyla ilgili bilgiler veren Ziraat Teknikeri Ramazan Durmuş, solarizasyonun güneşin ısı enerjisinden faydalanarak yapılan termal yöntem olduğunu aktardı. Durmuş, "Solarizasyonun Kumluca'daki topraklarımıza faydası özellikle yabancı ot miktarını minimuma düşürmektir. Mantarsal hastalıklarla mücadele etmek için sera içi sıcaklığını 50 - 55 derecenin üzerine çıkararak topraktaki mevcut hastalıkları yok etmek için en iyi doğal yöntemlerden birisidir. Sera içindeki toprağın en az 45 gün solarizasyon şeklinde kapalı kalması lazım ki topraktaki patojenlerin ölmesi için bu sürenin geçmesi gerekir" dedi. - ANTALYA

Antalya, Kumluca, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seralarda solarizasyon dönemi başladı - Son Dakika

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