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Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor - Son Dakika

Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor

09.09.2021 11:45
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor, System.String[]

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıla göre yaş sebze ve meyve ihracatında 8 aylık dönemde yüzde 18,49'luk artış gerçekleşti.

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıla göre yaş sebze ve meyve ihracatında 8 aylık dönemde yüzde 18,49'luk artış gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatı artan yaş sebze ve meyvede hem üreticinin hem de ihracatçının yüzü gülüyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, geçen yıl Kovid-19 salgını sürecinde özellikle tarım ürünleri ihracatının artarak devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre rakamlarda ciddi artış yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu yılda da yaş sebze ve meyve ihracatının 8 aylık dönemde yüzde 18,49 arttığını bildirdi.

Yaş sebze ve meyve ihracatının yarısını domates ile biber oluşturuyor

Batı Akdeniz'de 1 Ocak-31 Ağustos döneminde toplam 1 milyar 655 milyon 511 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını aktaran Çavuşoğlu, bunun 461 milyon 671 bin dolarlık kısmını yaş sebze ve meyve sektörünün oluşturduğunu kaydetti.

Sektör içinde de en fazla domates ile biber satışının yapıldığına değinen Çavuşoğlu, 8 ayda 111 milyon dolarlık domates, 100 milyon dolarlık da biber ihraç edildiğini belirtti.

Ürünün 45 ülkeye gönderildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Avrupa'nın tamamına, Rusya ve civarında doğu bloktaki ülkelerin tamamına, Orta Doğu'da bazı ülkelere, bazı Uzak Doğu ülkelerine, hemen hemen tüm dünyaya gönderiyoruz." dedi.

Ülkeler Türkiye'ye yöneldi

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin salgın sürecinde panik yaşaması ya da üretim alanındaki sıkıntılar nedeniyle ihracatı kıstığını, birçok ülkenin Türkiye'ye yöneldiğini bildirdi.

Bu durumun da ihracatı artırdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Salgın sürecinde üreticimiz de ihracatçımız da özveriyle çalıştı. Üreticimiz üretmeye devam etti. Ülkenin en fazla dövize ihtiyaç duyduğu zamanda ihracatçılarımız da elini taşın altına koyup, riske girip ihracatın artmasında rol oynadı." diye konuştu.

İç pazardaki tüketimin de arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu süreçte hem üretimde hem de ihracatta artış yaşandığını söyledi.

Sera üretiminde Antalya'nın açık ara önde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle Türkiye'nin sebze ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını bölge olarak biz karşılıyoruz. İç pazara da katkımız çok fazla. Özellikle kış ve sera ürünlerinde açık ara öndeyiz." dedi.

Tropikal meyvelerde de Antalya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğuna değinen Çavuşoğlu, özellikle bazı ürünlerde iç pazar için ithalatı düşürdüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, iklimde yaşanan değişikliklerin yaş sebze ve meyve üretimini de olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor
Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor

Batı Akdeniz Bölgesi, Antalya, Akdeniz, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Seralarda yetişen domates ve biber 45 ülkede sofralara taşınıyor - Son Dakika
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