Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek - Son Dakika

Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek

14.05.2021 10:38

Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek Kışın ekilen tohumlar, fidelere dönüşerek satışlar başladı Denizli'nin Buldan ilçesinde Şubat ayında ekilen tohumlar baharın gelmesiyle birlikte çiçeklerini açarak, vatandaşların bahçesini süslemeye başlayacak.

Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek

Kışın ekilen tohumlar, fidelere dönüşerek satışlar başladı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde Şubat ayında ekilen tohumlar baharın gelmesiyle birlikte çiçeklerini açarak, vatandaşların bahçesini süslemeye başlayacak. Yetişen sebze ve meyve fideleri tarla, bahçe ve bağlarda çiçek açarak vatandaşlarla buluşuyor.

Buldan ilçesinde yıllardır örtü altında fide üretimi gerçekleştiren Mehmet Atik, Şubat ayında ektiği tohumlardan yetişen sebze ve meyveler fidelere dönüştü. Tarla, bahçe ve bağlara dikilmeye hazır hale getirilen fidelerin satışları başladı. Buldan ilçesi Acısu bölgesinde örtü altında yetiştirilen tohumlar, seralarda fide olarak bakımlarına devam ediliyor. Fidelerin üretim çalışmalarına başladığını aktaran fide üreticisi Mehmet Atik; "Yıllardan beri fide üretimi yapıyorum. Seramızda kendi tohumlarımızda elde ettiğimiz fideleri yetiştiriyorum. Fidelerimizi organik olarak kendi tohumlarımızdan ve kendi yaptığımız seralarda yetiştiriyoruz. Gerekli tüm bakımlarını kendimiz yapıyoruz" dedi.

"Herkes, evinde dahi olsa, balkonunda saksılarda fideleri dikmesini istiyorum"

Fide üreticisi Atik, satışların yoğun olduğunu belirterek; "Domates, biber, patlıcan, fesleğen, kavun, karpuz, salatalık, pırasa, çilek fidelerimiz var. Fidelerin şu anda tam dikim zamanı. 21 Haziran yani gün dönümüne kadar dikilebilir. Fidelerden bakımlarına göre yaklaşık 40 veya 60 günde ürün elde edilebilir. Bu yıl yoğun bir talep var. Vatandaşlarımız artık kendi yiyeceğini kendisi üretmeye başladı. Bu da bize mutluluk veriyor. Ben herkese, evinde dahi olsa, balkonunda saksılarda fideleri dikmesini istiyorum. En azından hem görselliği olur, hem de bir miktar üretim yapmış olurlar" diye konuştu.

Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek
Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek
Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek
Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Denizli, Buldan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek - Son Dakika


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