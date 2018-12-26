Seralardaki Hasarlar Drone ile Tespit Edildi
25 dakika önce
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde etkili olan yağışlar sebebiyle Tarsus ilçesinde zarar gören seralarda, drone ile hasar tespiti yaptı.
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde etkili olan yağışlar sebebiyle Tarsus ilçesinde zarar gören seralarda, drone ile hasar tespiti yaptı.
Mersin'in İl Tarım Müdürü Arif Abalı, aşırı yağış nedeniyle Tarsus'da bulunan Berdan Barajı'nın su seviyesinin yükseldiğini belirterek, barajın zayıf olan noktalarından taşkın sahasına su sızmaya başladığını kaydetti. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Abalı, Bahşiş, Kulaklı ve Köselerli mahallerindeki seralarda suların henüz çekilmemesinden dolayı arazide hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Abalı, "İlimiz genelinde oluşan doğal afetler sonucu meydana gelen zararları havadan drone ile tespit ediyoruz. Fiziki şartların el vermediği karadan tespitin zor olduğu durumlarda doğal afet çalışmalarında, su ürünleri denetimlerinde, mera tespit, ıslah, proje fizibilite çalışmalarında etkin bir şekilde teknolojiyi kullanmaya devam ediyoruz" dedi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:45 Kaynak: İHA
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