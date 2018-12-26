Son Dakika Haberleri: Seralardaki Hasarlar Drone ile Tespit Edildi

Seralardaki Hasarlar Drone ile Tespit Edildi

25 dakika önce

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde etkili olan yağışlar sebebiyle Tarsus ilçesinde zarar gören seralarda, drone ile hasar tespiti yaptı.

Seralardaki Hasarlar Drone ile Tespit Edildi, System.String[]
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde etkili olan yağışlar sebebiyle Tarsus ilçesinde zarar gören seralarda, drone ile hasar tespiti yaptı.

Mersin'in İl Tarım Müdürü Arif Abalı, aşırı yağış nedeniyle Tarsus'da bulunan Berdan Barajı'nın su seviyesinin yükseldiğini belirterek, barajın zayıf olan noktalarından taşkın sahasına su sızmaya başladığını kaydetti. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Abalı, Bahşiş, Kulaklı ve Köselerli mahallerindeki seralarda suların henüz çekilmemesinden dolayı arazide hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Abalı, "İlimiz genelinde oluşan doğal afetler sonucu meydana gelen zararları havadan drone ile tespit ediyoruz. Fiziki şartların el vermediği karadan tespitin zor olduğu durumlarda doğal afet çalışmalarında, su ürünleri denetimlerinde, mera tespit, ıslah, proje fizibilite çalışmalarında etkin bir şekilde teknolojiyi kullanmaya devam ediyoruz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:45 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk Araçlar Yediemin Depolarında Günden Güne Çürüyor Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:10:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seralardaki Hasarlar Drone ile Tespit Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]