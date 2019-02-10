Son Dakika Haberleri: Seraları Vuran Hortumdan Sevgililer Günü'nde Çiçek Fiyatları Da Etkilenecek

Seraları Vuran Hortumdan Sevgililer Günü'nde Çiçek Fiyatları Da Etkilenecek

16 dakika önce

AKSARAY'da '14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gözler çiçekçilere çevrildi.

Seraları Vuran Hortumdan Sevgililer Günü'nde Çiçek Fiyatları Da Etkilenecek, System.String[]
AKSARAY'da '14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gözler çiçekçilere çevrildi. Akdeniz Bölgesi'nde hortum ve sel sularının seralara zarar vermesi nedeniyle 'Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatların yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik başladı. Bu yıl Akdeniz bölgesinde yaşanan hortum, sebze seralarının yanı sıra çiçek seralarına da zarar verdi. Bundan çiçek fiyatlarının da etkileneceği belirtildi. Yaklaşık 15 ile toptan çiçek satan İsmail Baltacı, çiçek fiyatlarının da sebze fiyatları gibi artış gösterdiğini belirtti. Daha önce tanesi 2 liraya toptan fiyata satılan kırmızı gülün bu yıl 5 liraya satıldığına dikkat çeken Baltacı, "Sevgililer Günü, yaklaşması nedeniyle şu anda siparişlerimiz yoğun; ama çiçek fiyatları çok yükseldi. Bu yıl seralarda domates, biber fiyatları nasıl yükseldiyse, gülün fiyatı da o derece yükseldi. Geçen yıl toptan 2 liraya verdiğimiz gül, bu yıl 5 lira oldu. Bunun nedeni ise seraları hortum ve sel sularının vurması" diye konuştu.

Sevgililer Günü nedeniyle taleplere yetişemediklerini ifade eden Baltacı, "Koli ile gelen gülleri burada kovalara dibine su doldurup servis araçlarımızla sevkiyata başladık. Şu anda çiçekçilerden yoğun talep var. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yaklaşık 4 aydır çiçeğe talebin düşüş olduğunu belirten Baltacı, satışların yükselmesi için umutlarını Sevgililer Günü'ne bağladıklarını kaydetti. - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:15 Kaynak: DHA

14 Şubat, Aksaray, Sevgililer Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakem Hatalarıyla Alakalı 14 Şubat'ta Basın Toplantısı Düzenleyecek Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak

CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:31:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seraları Vuran Hortumdan Sevgililer Günü'nde Çiçek Fiyatları Da Etkilenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]