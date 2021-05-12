Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı

Korkuteli'nde fırtına nedeniyle seraları zarar gören çiftçiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından sera naylonu yardımı yapıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Korkuteli ilçesi Kozağacı Mahallesi'nde fırtına, Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde de ani oluşan hortum nedeniyle üreticilerin seraları zarar gördü. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, iki mahallede zarar gören seralarda hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Başkan Böcek, üreticilere yardım edileceğini söylemişti. Kozağacı ve Ulucak (Sımandır) mahallelerindeki seraları zarar gören çiftçilere sera naylonu yardımına başlandı. Kozaağacı'ndaki üreticilere ilk etapta 2 bin 100 metrekarelik sera naylonu desteği verildi. Seralar naylonla kaplanmaya başlandı. 4 bin metrekare daha sera naylonu desteği sağlanacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerinin sık görüldüğü Antalya'da doğal afet ve olaylarda üreticiye destek olunması için Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hasar tespit komisyonu kurarak, üreticiye yardım etmek için çalışmalar yapıyor. - ANTALYA