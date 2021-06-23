Üye Girişi
Seraların, enerji gereksinimi karşılanıyor - Son Dakika

Seraların, enerji gereksinimi karşılanıyor

23.06.2021 09:58
Seraların, enerji gereksinimi karşılanıyor, System.String[]

Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi, Ege Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli sektörlerinden olan "Gıda Arz Güvenliği" ihtisas alanında yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi.

BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar'ın yürütücülüğünde,multidisipliner bir anlayışla hazırlanan proje ile tam otomasyonlu ve topraksız dikey tarımın gerçekleştirildiği sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi entegre edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizde nüfus ve sanayileşmeye paralel olarak enerji ve gıdaya olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu talebin karşılanmasında, araştırma kurumlarının üzerine düşen görevleri yerine getirmesi önem arz etmektedir. Yeni YÖK'ün hayata geçirdiği Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından hazırlanan Araştırma Üniversitelerinin Alan Bazında Yetkinlik Analiz Sonuçlarına göreEge Üniversitesi için öncelikli sektörler olarak Kimya, İlaç ve Gıda Arz Güvenliği alanları belirlendi. 11. Kalkınma Planı doğrultusunda multidisipliner ve iş birliğine dayalı önemli projeleri hayata geçiren BESTMER, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. BESTMER öncülüğünde hayata geçirilen proje ile tam otomasyonlu; karbondioksit gübrelemesi, led aydınlatma, ısı kontrolü, nem kontrolü, gübreleme ve topraksız dikey tarımın gerçekleştirildiği sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi de entegre edildi. Çok önemli bulduğum çalışmayı hayata geçiren proje ekibini ve ortak kuruluşları tebrik ediyorum" dedi.

"11.Kalkınma Planında yer alan hedefler doğrultusunda hazırlandı"

11.Kalkınma Planında yer alan hedefler doğrultusunda projeler hazırladıklarını ifade eden BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, "BESTMER öncülüğünde, TEKSAN ile BHK Yapı ortaklığında 'Biyokimyasal-Termokimyasal Hibrit Biyokütle Enerji Üretim Teknolojilerinin Kullanımıyla, Sıfır Atıklı, Düşük İşletim Maliyetli, Esnek Üretim Sistemli Modern Seraların Geliştirilmesi' başlıklı proje hazırlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı tarafından desteklenen proje kapsamında, tam otomasyonlu; karbondioksit gübrelemesi, led aydınlatma, ısı kontrolü, nem kontrolü, gübreleme ve topraksız dikey tarımın gerçekleştirildiği sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi de entegre edildi. Sistem içerisinde biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemlerinden, biyokimyasal ve termokimyasal yöntemlerin hibrit kullanımıyla elde edilen biyogaz ve sentez gazı, kojenerasyon sistemiyle elektrik ve ısı enerjisine çevrilerek, seranın iklimlendirme, aydınlatma ve otomasyonu için gerekli enerji gereksinimi karşılanmaktadır. Buna ilaveten kullanılan hibrit sistemin çıktılarından, fermente gübre topraksız tarım sisteminde besin solüsyonu olarak, kojenerasyon sisteminin egzoz gazı ise karbondioksit gübrelemesinde kullanılabilmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Günnur Koçar, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle biyokütle enerjisinin seralarda iklimlendirme sisteminde kullanılması ile ısı enerjisinin emre amadeliğinin ve ekonomikliğinin artırılmasının yanı sıra sera gazı salımının azaltılması da sağlanabilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının modern sera tekniklerine entegre edildiği bu proje kapsamında, üretim-atık-girdi döngüsü sağlanarak, tarımda verim arttırıcı-maliyet düşürücü üretim sistemlerinin geliştirilmesine ilaveten karbondioksit salımının azaltılmasına bağlı olarak çevresel faktörlerin de pozitif yönde etkilenmesine katkıda bulunulabilmektedir" dedi.

İş birliğine dayalımultidisipliner anlayışa sahip proje ekibi

Yürütücülüğünü BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar'ın üstlendiği, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eryaşar, Öğr. Gör. Dr. A. Gül Bayrakcı Özdingiş, Ar. Gör. Şefik Arıcı, Doktora Öğrencileri Benginur Baştabak ve Beril Gündoğan'ın araştırmacı olarak yer aldığı,TEKSAN ile BHK Yapı ortaklığında hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı tarafından destekleniyor.

Seraların, enerji gereksinimi karşılanıyor

Yenilenebilir Enerji, Ege Üniversitesi, Enerji, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Seraların, enerji gereksinimi karşılanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Bizi tahrik ettiler 10:29 Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Bizi tahrik ettiler İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor 10:22 İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda 10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı 09:48 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi 09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar 09:08 Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı 07:43 Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı 23:06 Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
10:28 Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili
10:22 Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor
10:08 Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı
10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
09:52 Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı
09:47 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı
09:45 BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı
09:33 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi
09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı
Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili         
10:29
Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor         
10:23
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı         
09:52
Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi         
09:34
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
08:14
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti         
23:23
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı         
22:00
Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı         
21:55
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 10:34:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seraların, enerji gereksinimi karşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement