Seramik Atıklarından Ürettikleri Köpük Betonla Maliyeti Düşürdüler

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Nazım Kunduracı ve öğrencisi Sinan Yılmaz, seramik atıklarından ürettikleri köpük beton ile hem kaliteyi artırdı hem de maliyeti yüzde 10 düşürdü.

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Nazım Kunduracı ve öğrencisi Sinan Yılmaz, seramik atıklarından ürettikleri köpük beton ile hem kaliteyi artırdı hem de maliyeti yüzde 10 düşürdü.



BEÜ Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Nazım Kunduracı ve son sınıf öğrencisi Sinan Yılmaz, 1 yıl önce seramik atıklarından beton tuğla üretmek için çalışma başlattı. Dr. Kunduracı ve Sinan Yılmaz, laboratuarda kurdukları sistemle testler yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgedeki seramik fabrikalarından topladıkları atıklarla piyasadaki ürünlerle aynı kalitede beton tuğla üretildi. Üretilen köpük betonun yapılan testlerde maliyetinde yüzde 10 oranında düşüş sağlandı. Dr. Nazım Kunduracı, sanayicilerle yaptıkları toplantılarda iş insanlarının yaptığı öneri ve görüşleri dikkate alarak bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Sektörde böyle bir çalışma yapılması ihtiyacını gördüklerini anlatan Dr. Kunduracı, şöyle dedi:



"İş insanları, 'evet üniversitelerde yapılan çalışmalar güzel ama biz bundan yararlanamıyoruz' diyorlardı. Bizde önerileri doğrultusunda bu çalışmayı yaptık. Seramik atıklarını kırıp öğütüp hazırladığımız kompozisyonlar dahilinde elde ettiğimiz ürünlerle hem maliyet açsından hem de ürün hafifliği açısından tuğla ürettik. Aynı mukavemet değerlerine ait ancak kalite standartlarına uygun ve hafiflik olarak bir ürün üretmiş olduk. Maliyet olarak yüzde 10 diğerlerinden daha aşağıya oldu. Köpüklü tuğla piyasada 5 tanesi 5 liraysa bunda 4,5 liraya düşüyor. Bundan sonraki aşamada ticari olarak ürün tanıtımları olarak sanayicilerle bir araya geleceğiz."



Sinan Yılmaz da 1 yıl süreyle yaptıkları çalışmayı anlattı. İlk olarak seramik atıklarını kırıcılarda kırarak öğüttüklerini ifade eden Sinan Yılmaz, "Köpük betonun çimento ve su ile içinde köpük yapıcı madde bulunuyor. Biz çimento miktarını azaltarak seramik katkı maddelerini girdik. Bu şekilde güzel sonuçlar aldık. 1 yıldır uğraşıyoruz. Test sonuçları son derece başarılı oldu. Bu şekilde üretmeyi başardık. Yatırımcıların ilgisini çekmesini istiyoruz" dedi. - Zonguldak

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