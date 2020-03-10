Seramik, Banyo ve Mutfak dair her şey görücüye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Seramik, Banyo ve Mutfak dair her şey görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi

Seramik, Banyo ve Mutfak dair her şey görücüye çıktı

6 saat önce

Dünyanın en büyük uluslararası seramik banyo mutfak fuarlarında biri olan UNICERA bugün kapılarını açtı.

Seramik, Banyo ve Mutfak dair her şey görücüye çıktı, System.String[]

Dünyanın en büyük uluslararası seramik banyo mutfak fuarlarında biri olan UNICERA bugün kapılarını açtı. 4 gün boyunca sektörün kalbinin atacağı fuar 2019'da hem katılımcı, hem de alıcı rekoru kırmıştı. UNICERA, 2020 yılında da tüm dış etmenlere rağmen Yeşilköy'de 100 bin metrekarelik fuar alanında organize ediliyor.


130 ülkeden 100 binin üzerinde sektör profesyoneline ev sahipliği yapması beklenen fuarda, yaklaşık 1.200'ün üzerinde markanın en yenilikçi ürünleri görücüye çıkacak. Fuarda ayrıca, 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya seramik pazarının 11'inci büyük tedarikçisi konumunda bulunan Türk seramik sektörü de yeni pazarlara ulaşmaya çalışacak. Fuar kapsamında ayrıca; eş zamanlı Kitchen Turkey özel bölümü de gerçekleştirilecek.


Sanacryl Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Akbulut, Korona Virüs nedeniyle organizasyonların iptal edildiği bir dönemde alınan tedbirler ile salgından şimdiye kadar etkilenmeyen ülkemizde bu tip organizasyonların sektörler açısından umut verici olduğunu belirterek, "Fuar geçen yıl rekor kırmıştı bu sene de tüm dış olumsuzluklara rağmen yine rekor kıracak. Türkiye seramik banyo mutfak ürünlerinde dünyada kalitesi bilinen öncü bir ülke. Ürünlerimiz dünyanın her yerinde. Biz de 50 yıla yakın süredir, en özel ürünleri tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Libya, Tacikistan, Portekiz, İsrail, Yunanistan, Almanya, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Azerbaycan, Katar, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Çeçenistan, Türkmenistan, Moldova, İngiltere, Irak, Mısır, Rusya, Bulgaristan, Özbekistan, Makedonya, Kırgızistan, Karadağ, Tunus, Senegal, Malta, Çad, Cezayir, Nijerya, Sudan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında yer aldığı 35 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Banyo küvetleri, duş tekneleri, havuzlar, jakuziler, outdoor/ indoor SPA sistemleri, kompakt kabinler, dikey duş sistemleri, solid duş zeminleri ve lavabolardan oluşan 300'den fazla çeşit ürünü, renk ve tasarım açısından yeniden yorumladık. Çocuklara özel ürünler geliştirdik, su korkusu yaşayan çocukların bu durumu aşmasını amaçladık. Dünyanın birçok ülkesinde tercih edilen ve uzmanlar tarafından önerilen bu ürünler, çocukların yüzme öncesi pratik yapmasını sağladığı gibi bebeklerin de gelişimine katkıda bulunuyor" dedi. - İSTANBUL

Yeşilköy, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
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