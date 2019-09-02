Son Dakika Haberleri: Seramik, cam ve çimentoda ihracat rekoruna 'doğalgaz' engeli
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Seramik, cam ve çimentoda ihracat rekoruna 'doğalgaz' engeli

2 saat önce

Seramik, cam ve çimento sektörü, enerji maliyetlerindeki yüzde 90'ı aşan zam nedeniyle rekabet avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Erdem Çenesiz, "Kapasiteyi 2'ye katlayan sektör, yabancılarla rekabet için 'doğalgaz indirimi' bekliyor" dedi.

Seramik, cam ve çimentoda ihracat rekoruna 'doğalgaz' engeli, System.String[]

Seramik, cam ve çimento sektörü, enerji maliyetlerindeki yüzde 90'ı aşan zam nedeniyle rekabet avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Erdem Çenesiz, "Kapasiteyi 2'ye katlayan sektör, yabancılarla rekabet için 'doğalgaz indirimi' bekliyor" dedi.

Erdem Çenesiz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:34 
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