Seramik, cam ve çimentoda ihracat rekoruna 'doğalgaz' engeli
2 saat önce
Seramik, cam ve çimento sektörü, enerji maliyetlerindeki yüzde 90'ı aşan zam nedeniyle rekabet avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Erdem Çenesiz, "Kapasiteyi 2'ye katlayan sektör, yabancılarla rekabet için 'doğalgaz indirimi' bekliyor" dedi.
Seramik, cam ve çimento sektörü, enerji maliyetlerindeki yüzde 90'ı aşan zam nedeniyle rekabet avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Erdem Çenesiz, "Kapasiteyi 2'ye katlayan sektör, yabancılarla rekabet için 'doğalgaz indirimi' bekliyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:34
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