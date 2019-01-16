Seramik Fabrikası İşçileri Eylem Yaptı

Seramik fabrikası işçileri eylem yaptıÇANKIRI - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bulunan bir seramik fabrikası çalışanları yaklaşık 6 aydır maaş almadıkları ve ücretsiz izne çıkarıldıkları gerekçesiyle fabrika önünde ve ilçe merkezinde eylem yaptı.

Seramik fabrikası işçileri eylem yaptı



ÇANKIRI - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bulunan bir seramik fabrikası çalışanları yaklaşık 6 aydır maaş almadıkları ve ücretsiz izne çıkarıldıkları gerekçesiyle fabrika önünde ve ilçe merkezinde eylem yaptı.

Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen eylemde çalışanlar adına Salih Okyay, "Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde faaliyetine 2006 yılında başlayan, Avrupa'nın granit sektöründeki en büyük fabrikası olarak gösterilen fabrikamız, 2013 yılında çalışanlarına yaşattığı sorun 2018 yılı Kurban Bayramı'ndan sonra tekrar yaşatmıştır" dedi.

Grup adına açıklamada bulunan Okyay, "2013 yılında yaşanan sorunlar değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızın desteği ile çözülmüş ve fabrikamız yeniden açılmıştı. Fakat bu süreç 2018 yılı Kurban Bayramı'na kadar sürmüştür. 2013 yılında yaşanan işçi mağduriyetleri tekerrür etmiş ve çalışanların çoğu ücretsiz izne çıkarılmıştır. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanların çoğunun ücretsiz izne çıkarken imzalanması gereken evraklar düzenlenmemiş ve imzaları yoktur. Bununla beraber çalışanlar yaklaşık 6 aydır maaşlarının yarısını bile alamamıştır. Bu sıkıntılı sürecin kış aylarına denk gelmesi çalışanlarımızın mağduriyetini daha da artırmaktadır. Faturalarını, kredilerini ödeyemeyen çalışanlar bundan daha kötüsü olan hayatlarını deva ettirebilmeleri için gerekli gıdaları alamamaktadır. Bunun yanı sıra evli ve çocuklu arkadaşlarımızın iş sıkıntısı yüzünden aileleri dağılma eşiğine gelmiştir" diye konuştu.

Okyay fabrikada yapılan toplantıda alınan kararların yerine getirilmediğini ifade ederek, "Her geçen gün dahada ümitsizleşen çalışanlarımız son çareyi Ankara'daki holdinge gidip seslerini duyurmak için girişimde bulunmak istemiş ama gitmelerine birkaç gün kala bir toplantı düzenlemiştir. Toplantı sonunda alınan kararlara göre Aralık ayı sonuna kadar 1'er maaş verilmesi, Ocak ayı içinde kalan maaşların hepsinin kapatılması, eski tarihten başlamak üzere var olan tazminatların Mart ayı ile birlikte yatırılmaya başlanılması, Ocak ayı içinde fabrikanın faaliyetine geçirilmeye çalışılacağı konularında mutabakata varılmasına rağmen, aralık sonuna kadar yatırılması gereken 1'er maaşın sadece 3'te 1'lik bölümü yatırılmıştır. Verilen ilk söz yerine getirilmemişken diğer sözlerin nasıl ve ne zaman yerine getirileceği konusunda kaydılar oluşmaktadır. Artık kimsenin dayanacak gücü kalmamıştır. Son çare olarak bu mitingi düzenlemek şart olmuş, sesimizin duyulmasını, devletimizin biz yardımcı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklama sonrasında Kurşunlu ilçe merkezinde tekrardan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama sonrasında toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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