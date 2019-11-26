Son Dakika Haberleri: Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı
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Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının ek binası inşaat alanında çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının ek binası inşaat alanında çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.


Olay dün akşam saat 18.30'da Bilecik 2. Organize Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere Bilecik'te faaliyet gösteren Bien Seramik adlı fabrikanın Bilecik 2. Organize Bölgesine yapacağı yeni fabrikanın inşaatında çalışan Salih Gündüz isimli işçi perde beton döktüğü esnada yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112'yi ayarak haber verirken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk etti.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu inşaatta son 3 ayda 3'üncü işçi kazası yaşandığı belirtildi. - BİLECİK

İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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