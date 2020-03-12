"Seramik hamuru" kadınların elinde çiçek ve süs eşyasına dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Seramik hamuru' kadınların elinde çiçek ve süs eşyasına dönüşüyor - Son Dakika

"Seramik hamuru" kadınların elinde çiçek ve süs eşyasına dönüşüyor

14 dakika önce

Samsun'da yaşayan 62 yaşındaki Hüsniye Mısırlıoğlu'nun kursiyerleriyle seramik hamurundan yaptığı süs eşyaları yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor.

Samsun'da yaşayan 62 yaşındaki Hüsniye Mısırlıoğlu'nun kursiyerleriyle seramik hamurundan yaptığı süs eşyaları yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor.

Yaklaşık 40 yıldır el sanatları öğreticiliği yapan Mısırlıoğlu, emekli olmasına rağmen 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi Kadıköy Kültür Yaşam Merkezinde ücretsiz el sanatları kursu vermeye başladı.

Mısırlıoğlu, 12 kursiyeriyle seramik hamurundan yaptığı çiçekler ve çeşitli süs eşyalarını sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin birçok yerine ve yurt dışına gönderiyor.

Hüsniye Mısırlıoğlu, AA muhabirine, kadınların ekonomiye katkı sağlamaları ve kazanç elde etmeleri için kursta eğitim verdiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine ev hanımları için bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Mısırlıoğlu, "Ev hanımlarını, hatta emekli olup evde oturan kadınları aktif hale getirmek için kurslar düzenliyorum. Kadınlara seramik hamurundan gül, manolya, papatya, karanfil, takılar, duvar ve masa süsleri yapmasını öğrettim. Şimdi hep birlikte birçok ürün yapıyoruz." dedi.

Seramik hamuru, organik malzemeler ve gıda boyası kullanarak çiçek ve süs eşyaları yaptıklarını anlatan Mısırlıoğlu, bu sayede pek çok kadının hayatına dokunduğunu belirtti.

Mısırlıoğlu, Samsun'da seramik hamurundan yapılan ürünleri geliştirmek ve ekonomiye katkı sağlamak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkes sevdiği çiçeği ya da hayal dünyasındaki tasarımları yapıyor. Eskiden bu tarz ürünler Çin ve Uzak Doğu ülkelerinden geliyordu ancak son iki yıldır bu anlamda ciddi mesafe katettik. Alışveriş merkezlerinde de ürünlerimiz satılıyor. Evde oturan kadınlarımızın bu çalışmalarla öz güvenleri oluştu. Amacımız, yaptığımız ürünlerle markalaşmak, bir marka çatısı altında satışlarımızı yapmak."

Kursiyer kadınlar ise kurs sayesinde hem boş vakitlerini değerlendirdiklerini hem de kazanç sağladıklarını anlattı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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