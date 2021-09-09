Seramik Müzesi'nde Çini Sergisi - Son Dakika
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Seramik Müzesi'nde Çini Sergisi

09.09.2021 17:57
Seramik Müzesi'nde Çini Sergisi

Çanakkale Seramik Müzesinde 15-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Mine Gür ve Gül Camadan'ın Mavi Beyaz Ateş Çini Sergisi açılıyor.

Çanakkale Seramik Müzesinde 15-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Mine Gür ve Gül Camadan'ın Mavi Beyaz Ateş Çini Sergisi açılıyor.

Mine Gür ve Gül Camadan, Babanakkaş ve Saz yolu üsluplardan oluşan mavi beyaz dönem çinilerini, dünya seramik tarihi içinde 1600 ve 1700'lü yıllarda uygulanan dekorlama tekniği olan Delft tekniği örneklerini kendi tasarımlarıyla buluşturdular.

15-30 Eylül 2021 tarihleri arasında açık olacak sergiye ziyaretler 09. 00-17. 00 saatleri arasında rezervasyon ile gerçekleştirilecek olup ziyaretçi sayısı 6 kişiyle sınırlıdır. Çanakkale Seramik Müzesi pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.

Rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için;

Çanakkale Seramik Müzesi

Cevatpaşa mah. Kaya sok.

No: 31-33 Çanakkale

Tel: 0286 211 0130

09. 09. 2021 15: 50

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Seramik Müzesi'nde Çini Sergisi - Son Dakika


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