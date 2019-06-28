Son Dakika Haberleri: Seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu'na uluslararası ödül
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Seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu'na uluslararası ödül

53 dakika önce

İran'ın Tebriz kentinde 4.'sü düzenlenen Tebriz Uluslararası Kadın Sanatçılar Festivali'nde 26 ülkeden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, seramik ve çini sanatçısı Çiğdem Eroğlu ikincilik ödülü elde etti.

Seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu'na uluslararası ödül, System.String[]
İran'ın Tebriz kentinde 4.'sü düzenlenen Tebriz Uluslararası Kadın Sanatçılar Festivali'nde 26 ülkeden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, seramik ve çini sanatçısı Çiğdem Eroğlu ikincilik ödülü elde etti.
İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezince (IRCICA) Tebriz İslam Sanatları Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlikte, akademik sunumların yanı sıra Tebriz Uluslararası Sanatkar Sergisi'nin açılışı yapılarak, çini ve seramik, ebru, tezhip, kazaziye, dokuma ile giyim başta olmak üzere çeşitli branşlarda kadın sanatçıların eserleriyle katıldığı yarışma gerçekleştirildi.
Jürinin puanlamasına göre, hiçbir kategoride birincinin seçilemediği yarışmada, çini ve seramik alanında Türk sanatçı Çiğdem Eroğlu ikincilik ödülüne layık görüldü.
Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramik ve çini çalışmalarını İzmit'teki atölyesinde sürdürdüğünü anımsatarak, "Efsane" lakaplı Kütahyalı seramik ve çini sanatçısı ustası Mehmet Yıldırım'ın yönlendirmesiyle İran'daki yarışmaya katıldığını bildirdi.
Yarışmaya kabul edilmesinin ardından etkinlik için Tebriz'e gittiğini dile getiren Eroğlu, "Kategorilerde birincinin seçilmediği yarışmada, ikincilik derecesi almak benim için büyük onur verici birşey." dedi.
Eroğlu, yarışmaya katıldığı eserin formu ve üzerindeki desenler hakkında bilgi vererek, "İşlediğimiz yıldız geçmeler gök kubbeyi temsil ediyor. Allah'ın tasviri olan lale ve yazısı bir arada kullanıldı. Formun yuvarlak kullanılmasının sebebi de dünyayı temsil etmesi. Yani hepsini birleştirdiğimizde yerin ve göğün yaratıcısı Allah'tır." ifadesini kullandı.
Eroğlu, yarışmaya farklı kategorilerde katılan Türk sanatçıların da çeşitli dereceler elde etmesinin mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:23 Kaynak: AA
İran, Tebriz, Kültür Sanat
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