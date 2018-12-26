Seramik Sanatı DEÜ'de Buluştu

Dünyanın seçkin seramik sanatçılarının eserlerinin yer aldığı 'Çağdaş Seramik Sanatının Seçkin Sanatçıları' sergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Nafi Güral - Kazım Türker Sanat Galerilerinde açıldı.

Küratörlüğünü Prof. Halil Yoleri, Dr. Öğretim Üyesi Candan Güngör ile Dr. Öğretim Üyesi Temel Köseler'in üstlendiği ve 22 Şubat 2019'a kadar açık olan sergide; Sadi Diren, Mihailo Lazarov, Hamiye Çolakoğlu, Sevim Çizer, Peteris Martinsons,Vilma Villaverde ve Satoru Hoshino gibi uluslararası alanda tanınmış sanatçıların eserlerinin yer aldığı ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün sanata değer veren; sanatçıların yetişmesini destekleyen bir üniversite olduğunu belirterek, "Güzel Sanatlar Fakültemiz eşsiz çalışmalarıyla birçok sanatsal alanda haklı olarak söz sahibi olmuştur. Güzel Sanatlar Fakültemizdeki öncelikli görevimiz, gelecek kuşakları sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda onlara estetik kaygı ve yaklaşımlarla eleştirel ve farklı bakış açılarıyla hayatı anlamalarına imkan sağlamaktır. Sanatçının sanatını icra ederken ve eserini ortaya koyarken duyduğu bu hissiyatı bilimsel perspektifle zenginleştirmek, bu açıdan bizlerin en önemli sorumluluğunu oluşturmaktadır" dedi.

YERELDEN EVRENSELE SANAT

Ülkemize sanat alanında hizmet etmekten gurur duyduklarını ve sanatçılara destek vermenin önemini bildiklerini kaydeden Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler sanatın ulaştığı nokta itibariyle yerelden beslenerek evrenselleşmenin gereğini gören olay ve olguların, kavram ve kanaatlerin sıradanlıktan kurtularak anlatılmasının önemine inanan bir ekibiz. Bu noktada böylesi kapsamlı sergilere önem veriyor; sanatçı hoca ve öğrencilerimize her türlü imkanı sunmaktan ve sunacak olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Duyulara ve düşüncelere hitap edebilmek, sanat kaygısı taşıyan her sanatçının görevidir. Seramik sanatının seçkin eserlerini bir araya getiren bu serginin güzelliklere vesile olmasını diliyorum."

SEÇKİN ESERLER

Açılışta konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, "Düzenlenen uluslararası sergimiz, çağdaş seramik sanatına katkı koyan sanatçıların eserlerinden oluşmaktadır. Eserlerini üniversite çatısı altında üretilmesi gurur kaynağıdır" dedi. DEÜ Seramik ve Cam Tasarım Bölümü kurucusu Prof. Sevim Çizer ise, "Bu sergi, uluslararası platformda kendini kabul ettiren ve sanat camiasının yakından tanıdığı birçok sanatçının eserlerinden oluşan seçkin bir koleksiyon. Bu paha biçilmez koleksiyonun Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sergilenmesinden mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nafi Güral - Kazım Türker Sanat Galerilerinde düzenlenen Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Koleksiyonunun açılışı gerçekleşti. Rektör Hotar ve beraberindekiler, GSF yetkililerinden eserler hakkında bilgiler aldı.