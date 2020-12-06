Seramik sanatı için profesyonel futbolu bıraktı - Son Dakika

Seramik sanatı için profesyonel futbolu bıraktı

06.12.2020 00:58
Seramik sanatı için profesyonel futbolu bıraktı, System.String[]

Profesyonel olarak küçük yaşlardan itibaren çeşitli futbol takımlarında forma giyen 30 yaşındaki Caner Güner, ilgili duymaya başladığı seramik sanatı için futbolu bıraktı.

Profesyonel olarak küçük yaşlardan itibaren çeşitli futbol takımlarında forma giyen 30 yaşındaki Caner Güner, ilgili duymaya başladığı seramik sanatı için futbolu bıraktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Caner Güner, 27 yaşına kadar sürdürdüğü profesyonel futbol kariyerini, seramik sanatı için bıraktı. Ağabeyi de futbolcu olan Caner Güner, 6 yaşında Gölcükspor altyapısında futbol oynamaya başladı. Yeteneği ile göz dolduran Güner, 2003-2012 yılları arasında Gölcükspor'da forma giydi. Güner, daha sonra Kağıtspor, Kavaklıspor, Kartepe Suadiyespor, İhsaniyespor, Halıdere Belediyespor, Hersekspor, Bağçeşmespor, Bilecikspor takımlarında da ter döktü. Güner'in hayatı bir gün evine yakın bir okulda eline aldığı çamur sayesinde seramik sanatı ile kesişti. 7 yıl önce seramik ile uğraşmaya başlayan Güner, önce Kocaeli Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü ön lisans, daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden lisans mezunu oldu. 3 yıl önce futbol kariyerini tamamen bitiren Güner, şu anda seramik alanında yüksek lisans yapıyor. Çok sayıda esere imza atan Caner Güner, kendisini akademik alanda geliştirerek seramik sanatını gençlere aktarmayı hedefliyor.

"Sanat beni daha çok keyiflendiriyordu"

Eserleri yeni mezun olan sanatçı adaylarının eserlerinin sergilendiği BASE İstanbul 2020'de "Sergilenmeye değer eserler" arasında yer alan Güner, sanatla uğraşmanın kendisine keyif verdiğini ifade ederek, "Futbol hayatıma 6 yaşında Gölcükspor'un altyapısında başladım. Daha sonra aynı takımda profesyonel oldum. Gölcükspor'da profesyonel futbol oynadıktan sonra amatöre dönüş yaptım. Amatör takımlarda sırasıyla Kağıtspor, Kavaklıspor, Kartepe Suadiyespor, İhsaniyespor, Halıdere Belediyespor, Hersekspor, Bağçeşmespor, Bilecikspor'da oynadım. İçimde hep böyle sanatla ilgili hissiyat oluştuğu için ben amatöre döndüğümde sanatla uğraşmaya çalışıyorum. Sanat yapmak beni daha çok keyiflendiriyordu. Futbol çok iyi bir şey. Artıları çok fazla ama bir yandan insanın kendi sevdiği işi yapması ve bir yandan da bu işten para kazanmak istemesi bireyin hayatında dönüm noktası haline geliyor" dedi.

"Dedim ki ben bu işi yapacağım"

Eline aldığı çamurun hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Güner, "Sanat arayışı içerisine girdiğimde evimin yakınlarında meslek yüksek okulu vardı. Ben önünden geçerken seramik yapanları gördüm. Ne yaptıklarını bilmiyordum. Baktım çamurla uğraşıp, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İçeri girdim hemen, burada ne bölümü var dedim. Seramik bölümü olduğunu söylediler. Ben de yapabilir miyim dedim. Bir kovanın içinde çamur vardı, hoca bana dedi ki, 'Çamur al, elinle yuvarla. Elle şekillendir, çerezlik yapacaksınız' dedi. Ben çamuru elime aldım. Yapmaya çalışıyorum, hiçbir şekilde olmuyor. O anda strese kapıldım. Futbolda üstüne koymak için nasıl hep çabalıyorsam seramikte de böyle bir şey yapamayınca tedirgin oldum. Elimle şekillendirmeye çalışıyorum, ondan sonra dedim ki Caner nasıl yapacaksın. Sonra hocanın talimatları ile biraz şekillendirmeye çalıştım. Sonra derslere adapte oldum, baktım ben bunu yapabiliyorum. Hep kendimi bu şekilde motive ederek yapmaya çalıştım. En son okulda yurtiçinden, yurtdışından gelen sanatçıların katılımı ile sempozyumlar düzenleniyordu. Biz de onlara asistanlık yapıyorduk. Onların orada çalışmalarını görünce dedim ki ben bu işi yapacağım" diye konuştu.

"Seramik yaparken daha huzurluymuşum"

Seramik yaparken çok mutlu olduğunu ifade eden Caner Güner, "Seramik bana çok iyi geldi, toprağa dokunmak herkese iyi gelir. Bunun yanında fotoğrafçılık var. Fotoğraflar çekip, online sergilere gönderiyorum. Fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. İyi ki futbolu bırakmışım diyemem. Futbolun da artıları var. Ama gerçekten seramik yaparken daha huzurluymuşum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Gölcükspor, Kağıtspor, Seramik, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Seramik sanatı için profesyonel futbolu bıraktı - Son Dakika Spor


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