Seramik sektörü ABD pazarına hazırlanıyor

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Türkiye'de üretilen toprak ve seramik ürünlerinin, 177 milyar dolar büyüklüğündeki ABD pazarına ulaşmasını sağlamak amacıyla bu ülkeden bir sektör temsilcileri heyetinin Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Çenesiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere Cheshire'da Amerikan Ulusal Mutfak ve Banyo Birliğince (NKBA) düzenlenen Global Connect İş Zirvesi'ne katıldığını söyledi.

Zirvede "Turkishceramics" olarak diğer katılımcılara Türkiye'de üretilen cam, seramik ve diğer toprak ürünleri hakkında bilgi verdiğini belirten Çenesiz, ayrıca sektörün önde gelen ticari birliği NKBA Üst Yöneticisi Bill Darcy ile görüştüğünü aktardı.



Görüşmede iki ülkenin banyo ve mutfak sektörünün ele alındığını anlatan Çenesiz, "Ayrıca ABD'li alıcıların Türkiye'ye bir heyet vasıtasıyla getirilmesi ve iş birliğinin artırılması yönünde mutabakata varıldı. Bunun için bir çalışma grubu oluşturuldu." dedi.

Çalışma grubu vasıtasıyla Amerika ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini artıracak faaliyetlere kısa sürede başlanacağını vurgulayan Çenesiz, şunları kaydetti:



"177 milyar dolar büyüklüğündeki Amerikan banyo ve mutfak ürünleri pazarından Türk üreticilerin daha fazla pay almasını hedefliyoruz. Amerikan Ulusal Banyo ve Mutfak Birliği (NKBA) ile olan ilişkilerimiz güçlenerek devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma hedefine paralel olarak biz de iş hacmimizi genişletmek için ortak çalışmalara başlayacağız."