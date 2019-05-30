Son Dakika Haberleri: Seramik ve cam atıklarıyla okullarını güzelleştirdiler
Son Dakika Güncel Haber

Seramik ve cam atıklarıyla okullarını güzelleştirdiler

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Seramik ve Cam Atıkları ile Müfit Saner İlkokulu'nun Güzelleştirilmesi" projesi tanıtıldı.

Seramik ve cam atıklarıyla okullarını güzelleştirdiler, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Seramik ve Cam Atıkları ile Müfit Saner İlkokulu'nun Güzelleştirilmesi" projesi tanıtıldı.
Okulda düzenlenen programda, proje kapsamında öğrencilerin seramik ve cam atıkları ile ortaya çıkarttığı vitrifiye eserler büyük beğeni topladı.
Okul Müdürü Ramazan Açıkgöz, yaptığı konuşmada, KOÜ Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu ile hazırladıkları projeyi anlatarak, "Atık maddelerin tekrar kazanılarak kullanılır hale getirilmesinin önemini hepimizi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde 'Sıfır Atık Projesi' tüm ülkede başlatılmıştır. Sınıf öğretmenimiz Tülay Şener Akdağ ve MYO Müdür Yardımcısı Nermin Demirkol bir araya gelerek, bu kapsamda neler yapılabileceğini araştırarak hem öğrencilerimiz hem de okulumuz açısından faydalı olacak bu çalışmayı başlattılar." ifadesini kullandı.
Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO Müdür Yardımcısı Nermin Demirkol da proje kapsamında yaptıkları çalışmaları aktardı.
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Biliyorsunuz ki, Sıfır Atık Projesi, sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi sayın Emine Erdoğan tarafından ülkemize yaygınlaştırıldı. Bizler de bu önemli projeye elimizden geldiğince destek veriyoruz. Projede emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından proje ekibi, gönüllü öğrenciler ve projeye destek veren esnaflara teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Daha sonra atık vitrifiye seramiklerle bank mozaik etkinliği gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:18 Kaynak: AA
Kocaeli, Gölcük, Cam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



The Taste yarışması, kazada hayatını kaybeden Asaf Saner'i unutmadı Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seramik ve cam atıklarıyla okullarını güzelleştirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]