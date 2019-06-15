Son Dakika Haberleri: Seramiksan Başkanı Demirdöver'e "Sektöre Katkı Ödülü"
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Seramiksan Başkanı Demirdöver'e "Sektöre Katkı Ödülü"

56 dakika önce

Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9.Olağan Genel Kurulu'nda, SeramiksanYönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Demirdöver'e "Sektöre Katkı Ödülü" verildi.

Seramiksan Başkanı Demirdöver'e
Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9.Olağan Genel Kurulu'nda, Seramiksan
Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Demirdöver'e "Sektöre Katkı Ödülü" verildi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ile Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Seramik Federasyonu 9'uncu Olağan Genel Kurulu kapsamında Seramiksan Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Demirdöver, "Sektöre Katkı Ödülü"ne layık görüldü.
Ödülünü bakan yardımcılarının elinden alan Ali İhsan Demirdöver, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu ödülü almaktan gurur duydum. Memleketime faydalı olmak, sektöre katkı yapmak her zaman yaşam amacım olmuştur, beni mutlu etmiştir. Allah bana sağlık ve ömür verdiği sürece memleketime yeni hizmetler ve yatırımlar yapmaya çalışacağım. Ödülü veren Türkiye Seramik Federasyonu'na teşekkür ediyorum."
Sektör temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği törende torunları Sergun ve Kaan Demirdöver Ali İhsan Demirdöver'i yalnız bırakmadı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:37 Kaynak: AA
Türkiye, Ali ihsan, Ekonomi
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