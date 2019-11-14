Son Dakika Haberleri: Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor
Son Dakika Güncel Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor - Son Dakika

Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor

7 saat önce

Seramiksan, bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor, System.String[]

Seramiksan, bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, bayi ağını genişletmeye devam eden Seramiksan'ın, Adıyaman Kahta'daki yeni bayisi Taş Yapı İnşaat düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Seramiksan, Adıyaman Kahta'da açılan yeni mağazası Taş Yapı İnşaat ile bin 100 metrekare kapalı alan, 450 metrekare açık alana sahip yeni showroomunda, estetik ve tasarımı bir araya getiren seramik ve vitrifiye ürünlerini tüketici ve profesyoneller ile buluşturacak. Seramiksan, Türkiye çapında 200'ü aşkın mağazasıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, yeni bayileri Taş Yapı İnşaat ile başlayan iş birliklerinin uzun yıllar devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Anadolu'da bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan yeni mağazamızla, müşterilerimize ulaşarak ürünlerimizi buluşturduğumuz için gururluyuz. Taş Yapı İnşaat'a bol kazançlı günler diliyorum. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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