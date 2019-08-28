Seramiksan, Cersaie Seramik ve Banyo Fuarı'nda

Seramiksan, dünyanın "en büyük" seramik ve banyo fuarı Cersaie'ye bu yıl 12. kez katılacak.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, inovatif ürünlerden oluşan yepyeni fuar koleksiyonunu, uluslararası profesyonellerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Seramiksan; banyo, mutfak, tüm yaşam alanları ve kamusal alanlar için oluşturduğu yeni porselen karo ve vitrifiye koleksiyonlarını, 23-27 Eylül'de, İtalya Bologna'da düzenlenecek olan fuarda, Hall 18/B56-C53 standında sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

Seramiksan'ın Cersaie için özel olarak hazırladığı fuar koleksiyonunda; lüksün yeni tanımı, zarafet ve çağdaş tasarımı bir araya getiren beyaz üzeri gold damarlara sahip "Gold Calacatta", cesur, modern ve büyüleyici olarak tanımlanıyor.

İç mimarinin göz alıcı malzemesi mermere sofistike bir yorum getiren, yeni trend mermer "İnvisible Marble", Loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile harmanlayan, brüt beton görünümlü "Beton" sıradanlıktan uzak bir yaşam alanı sunan, gücünü yüzeyindeki çarpıcı gri ve siyah damarlardan alan "River", bütünlük algısı ile yenilik ve özgürlüğü mekanlara taşıyor.

Soğuk tonların harmonisini, karakteristik doğaltaş görünümü ile birleştiren "Mist", dünyaca ünlü Calacatta mermerinden esinlenerek tasarlanan, beyaz üzeri akışkan gri damarlı yüzeyi ile "Bella", Ardezya taşının çarpıcı güzelliğinden ilham alarak tasarlanan "Ardezia" ve beş parçalı ahşap dokusu ile doğaya dönüş hissi uyandıran "Aroc" serileri, modern ve zamansız yaşam alanları oluşturuyor.

Yer ve duvar karosu grubunda ise modern ve şehirli görünümün yansıması beton dokulu "İntegra" geometrik desen motifi ile mekanlara hareketlilik getiriyor. 30x60 cm duvar karosu serisi "Zeus", 33x66 ve 50x50 cm ebatlı yer karosu serileri "Nest", "Marbella", "New Travertin", "Aroc", "Zen", "Vision" ve "Bazalt"dan oluşan yeni porselen, duvar ve yer karolarındaki yeniliklerini Cersaie fuarında sergileyecek.

Fishbone Koleksiyonu

Türkiye'de ilk kez Seramiksan tarafından, Chevron modeli ile kalıptan üretilen Fishbone Koleksiyonu, Unicera'nın ardından Cersaide ilk kez sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Alışılmışın dışında benzersiz formu ile dikkati çeken koleksiyon; ahşap, mermer, beton, doğaltaş ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği Classic Wood, Nordik, Loft, Cement-Art, Soho, Matrix, Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor.İçerisinde yer alan dokuz farklı serinin bütünsel uyum içinde kullanılabildiği Fishbone koleksiyonu, dekorasyon dünyasına damga vuran ve yaratıcılığı ön plana çıkaran, Mix&Match döşeme şekli ile sofistike ve yaratıcı mekanlar vaat ediyor.

Dünyadaki en modern vitrifiye üretim tesisi ile el değmeden vitrifiye üretebilen Seramiksan, mat ve parlak renklerden oluşan üç farklı formun bir arada buluştuğu ince kenarlı tezgahüstü renkli lavabo koleksiyonu Aura ve 2,5-4 litre su ile fonksiyon yapan çevre dostu yeni nesil vitrifiye ürünlerinin de yer aldığı teknoloji ve tasarım odaklı ürünlerini Cersaie'de sergileyecek.