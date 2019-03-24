Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan 2019 Banyo Dekorasyon Trendleri

Seramiksan'dan 2019 Banyo Dekorasyon Trendleri

1 saat önce

Seramiksan, 2019 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinden olan mermeri, şık ve etkileyici tasarımlarla yeniden yorumlarken, iç mekan tasarımlarında da kullanılan brüt beton ile yaşam alanlarına yalın bir görünüm sunuyor.

Seramiksan'dan 2019 Banyo Dekorasyon Trendleri, System.String[]
Seramiksan, 2019 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinden olan mermeri, şık ve etkileyici tasarımlarla yeniden yorumlarken, iç mekan tasarımlarında da kullanılan brüt beton ile yaşam alanlarına yalın bir görünüm sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, gelişen tasarım dünyası ve teknoloji ile beraber günümüz banyoları artık insanların konforlu vakit geçirdikleri, yenilenmek için fırsat oluşturdukları birer yaşam alanına dönüşüyor.

Seramiksan'ın her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazesinde bulunan karo ve vitrifiye serileri modern ve zamansız banyolar oluşturuyor.

Modern yaşam alanlarında beton etkisi ve mermerin gücü

İç mekanlarda endüstriyel stilin popülerleşmeye başlaması ile brüt beton görünümlü duvar ve zeminler, sıra dışı dekorasyon tarzını benimseyenlerin gözdesi oluyor. İç mekan tasarımlarında kullanıldığında yaşam alanlarına yalın bir görünüm sunan brüt beton, 2019 yılı dekorasyon trendleri arasında yer alıyor.

Seramiksan'ın antrasit ve grinin birçok tonunun yer aldığı brüt beton görünümlü porselen karo serileri, 120x120, 60x120 ve 60x60 cm ebat alternatifleri sunan "Urban", "Cement", "Petra", "Neostone" sade yüzey dokuları ile betonun dayanıklı yapısını yaşam alanlarıyla buluşturuyor.


Bu yılın yükselen trendi olan mermer, damarlı görünümü ve çarpıcı renkleriyle iç mimarinin göz alıcı malzemesi olarak ön plana çıkıyor. Seramiksan'ın kusursuz ve parlak yüzeylere sahip mermer görünümlü porselen karo serileri, stil sahibi banyolar oluşturuyor.

2019 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinden olan mermeri, şık ve etkileyici tasarımlarla yeniden yorumlayan Seramiksan'ın 120x120, 60x120 ve 60x60 cm olarak farklı ebatlarda sunulan "Black Marble", "Ephesus", "Bergama", "Calacatta Marmi", "Emperador" ve "Castelo" porselen karo serileri büyük ebat avantajı ve daha az derz kullanımı ile mekanlarda bütünlük hissi oluşturuyor.

30x90 cm, 30x60 cm ve 25x50 cm farklı ebat seçenekleri bulunan "Victorian", "Lasa", "Orion", "Gris", "Alves", "Rio", "Santana" duvar karosu serileri ise ışıltılı dekor, motif ve rölyef seçenekleriyle zengin döşeme alternatifleri sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:37 Kaynak: AA

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