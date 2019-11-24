Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan Bumpy serisi
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Seramiksan'dan Bumpy serisi

6 saat önce

Seramiksan'ın Bumpy serisi, mekanlara tasarım özgürlüğü sunuyor.

Seramiksan'dan Bumpy serisi, System.String[]

Seramiksan'ın Bumpy serisi, mekanlara tasarım özgürlüğü sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Seramiksan'ın son dönemin popüler küçük karo trendine yeni bir yorum getiren, hareketli rölyefli ve parlak yüzeye sahip Bumpy serisi, mercan, hardal, ada çayı yeşili, kül mavi, vizon, antrasit gibi soft ve canlı renklerden oluşan 11 farklı düz renk seçeneğiyle mekanlara tasarım özgürlüğü imkanı tanıyor.

Modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi olacak zarif ve modern görünümlü Bumpy serisi, 10x30 ve 10x40 santimetre olmak üzere iki farklı ebatla, küçük alanları büyük gösterirken, büyük alanlara ise hareketlilik katıyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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