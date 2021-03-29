Seramiksan'dan değişen ihtiyaçlarına yönelik Fishbone koleksiyonu

Seramiksan, son tüketicinin ve profesyonellerin değişen ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı teknoloji ve tasarım odaklı Fishbone koleksiyonunu sundu.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, koleksiyon, farklı dekorasyon tarzıyla özgün yaşam alanları oluşturuyor.

"Balıksırtı" olarak adlandırılan Fishbone koleksiyonu, eski ahşap parke döşemelerini anımsatıyor. Türkiye'de ilk kez üretilen Fishbone koleksiyonu, farklı beğenilere hitap eden mekanlar tasarlanmasına olanak sağlıyor.

Koleksiyon, ahşap, mermer, beton ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği Classic Wood, Nordik, Loft, Cement-Art, Soho, Matrix, Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor.

İçerisinde yer alan 9 farklı serinin bütünsel uyum içinde kullanılabildiği koleksiyon, "Mix&Match" döşeme şekli ile kalıpları kırarak sofistike ve yaratıcı mekanlar vadediyor.

40x60 santimetre ebatlı "chevron" formunda porselen karo olarak üretilen Fishbone koleksiyonu, hem mat hem parlak alternatifleriyle farklı yüzey kullanımı imkanı sağlıyor.

Küçük alanlar için çözümler sağlarken, mekanları genişleten koleksiyon, büyük alanları tekdüzelikten kurtarıyor ve aynı mekan içinde farklı alanlar yaratma imkanı sunuyor.