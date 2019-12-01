Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan doğal taş görünümünden ilham alan Mist serisi
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Seramiksan'dan doğal taş görünümünden ilham alan Mist serisi

6 saat önce

Seramiksan'ın karakteristik doğal taş görünümünden ilham alan Mist serisi, soğuk tonların harmonisini İskandinav şıklığı ile birleştiriyor.

Seramiksan'dan doğal taş görünümünden ilham alan Mist serisi, System.String[]

Seramiksan'ın karakteristik doğal taş görünümünden ilham alan Mist serisi, soğuk tonların harmonisini İskandinav şıklığı ile birleştiriyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanlarında dinginlik ve doğallık isteyenler için tasarlanan seri, doğadan aldığı ilhamı mekanlara yansıtıyor.

Doğal taş dokusunu en gerçekçi haliyle yansıtan Mist serisi, soğuk gri tonlardan oluşan renk seçenekleriyle taşın güçlü görünümünü doğadaki renkler ile buluşturuyor.

Rektifiyeli üretilmesiyle de daha az derz aralığı (2mm), daha pürüzsüz ve düzgün döşeme avantajı sunan seri, 60x120 cm ebadında porselen karo olarak üretiliyor.

Hem iç hem de dış mekan kullanımları için modern seçenekler sunan seri, sade ve zamansız mekanlar vadediyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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