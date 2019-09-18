Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan Erzincan'da yeni mağaza açılışı
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Seramiksan'dan Erzincan'da yeni mağaza açılışı

33 dakika önce

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, "Bugün Seramiksan fabrikamızda bin 600 çalışan ve yaklaşık 30 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük 3 üreticisinden biri konumuna geldi.

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, "Bugün Seramiksan fabrikamızda bin 600 çalışan ve yaklaşık 30 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük 3 üreticisinden biri konumuna geldi. Yıllık 40 milyon doların üzerinde ihracat ile ürünlerini 5 kıtada 60 ülkeye gönderiyor." dedi.

Seramiksan'ın Erzincan'daki satış mağazası açılışına katılan Çağlar, burada yaptığı konuşmada, Seramiksan'ın Türk seramik sektörünün öncü markalarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki seramik üreticilerinin İtalya ve İspanya'nın ardından Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisi konumuna geldiğini söyleyen Çağlar, şunları dile getirdi:

"Seramiksan Manisa'nın önde gelen sanayici ailelerinden Demirdöver'in 1994 yılında kurduğu ve 70 kişi ile 1,5 milyon metre kapasite ile üretime başladı. Bugün ise fabrikamızda bin 600 çalışan ve yaklaşık 30 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük 3 üreticisinden biri konumuna geldi. Yıllık 40 milyon doların üzerinde ihracatı ile ürünlerini 5 kıtada 60 ülkeye gönderiyor."

Seramiksan'ın Türkiye çapında 220'yi aşkın mağazası ile müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ettiğini belirten Çağlar, "Yeni bayimiz Yiğit Yapı ile başlayan işbirliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Anadolu'da bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan yeni mağazamızla, müşterilerimize ulaşarak ürünlerimizi buluşturduğumuz için gururluyuz. Yiğit Yapı'ya bol kazançlı günler diliyorum. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılışa katılan Vali Ali Arslantaş, işletme sahibini kutlayarak esnafın işinde başarılı olabilmesi için hem tezgah arkasında hem de tezgah önünde çalışmasını bilmesi gerektiğini ifade etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise Ahilik Haftası'nda bir işletmeyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, işletme sahibine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Vali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar ve Yiğit Yapı ortakları Fazlı Yiğit, İbrahim Yiğit, Muhammet Yiğit ile çok sayıda davetli ile mağazanın açılışı yapıldı.

Seramiksan'dan Erzincan'da yeni mağaza açılışı

Erzincan, İspanya, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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