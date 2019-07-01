Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan ıslak zeminler için ürün önerisi
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Seramiksan'dan ıslak zeminler için ürün önerisi

2 saat önce

Seramiksan'ın koleksiyonunda yer alan New Travertin ve Aqua serileri, havuz, ve SPA gibi ıslak zeminlerde kullanım avantajı sunuyor.

Seramiksan'dan ıslak zeminler için ürün önerisi, System.String[]
Seramiksan'ın koleksiyonunda yer alan New Travertin ve Aqua serileri, havuz, ve SPA gibi ıslak zeminlerde kullanım avantajı sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ıslak zeminlerde kullanım avantajı sunan ve koleksiyonunda yer alan New Travertin ve Aqua serilerini öneriyor.
New Travertin serisi; traverten mermerinin doğallığını, rölyefli yüzeyi ve dokusuyla mekanlara taşıyor. Kaydırmaz seçeneği de bulunan seri, 33x66 santimetre ebadı ile ıslak alanlarda, havuz kenarı ve bahçelerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Aqua serisi ise mavi rengin dinlendirici etkisini suyun enerjisiyle birleştiriyor. 30x60 santimetre ebadında üretilen seri, havuz içerisinde hijyenik ve canlı bir görünüm sunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:22 Kaynak: AA
Ekonomi
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