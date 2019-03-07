Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan Victorian Serisi

Seramiksan'dan Victorian Serisi

1 saat önce

Seramiksan'ın Victorian Serisi ile Victorian dönemi zarafeti, yeniden hayat buluyor.

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Seramiksan'ın Victorian Serisi ile Victorian dönemi zarafeti, yeniden hayat buluyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Victorian Serisi ile geçmişten günümüze uzanan, 1800'lü yılların lüks ve görkemli İngiliz tarzı dekorasyon stilini yaşam alanlarına taşıyor.

Yumuşak renk tonları, göz alıcı form ve zengin dekor seçeneği sunan Victorian Serisi elegan ve şık mekanlar yaratıyor. Geçmişin nostaljik ruhunu modern dokunuşlarla günümüze taşıyan Victorian Serisi, 30x90 cm ve 60x60 cm ebatları ile beyaz, kemik ve vizondan oluşan soft renk tonlarının sadeliğini, el oyması hissi uyandıran romantik ve ışıltılı dekorları ile tamamlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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