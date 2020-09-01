Seramiksan'dan yeni ürün Smooth Anti-slip

Seramiksan'ın yeni ürünü Smooth Anti-slip hem kaydırmazlığı ile güvenli, hem yumuşak yüzeyi ile kolay temizlenebilirlik sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, yumuşak mat yüzey ve aynı zamanda kaymaz yüzey tek bir karoda birleşerek Smooth Anti-slip, tek bir karo ile hem iç, hem dış mekanlarda kullanım avantajı sağlayıp tasarım bütünlüğü oluşturuyor.

Yumuşak yüzeyi sayesinde kolay temizlenerek leke tutmayan ürün, bakteri oluşumunu önleyerek hijyenik ortamlar sağlıyor. Yeni çıkan Seramiksan Moon Serisi, Smooth Anti-slip yüzeyli sırlı porselen karolar kolay temizlik, maximum güvenlik, yumuşak dokunuş ve tasarım bütünlüğü sunarken, hepsini smooth anti-slip yüzeyinde bulmam mümkün.