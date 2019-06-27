Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan yeni yüzey teknolojisi "Pearl Effect" ile inci parlaklığı
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Seramiksan'dan yeni yüzey teknolojisi "Pearl Effect" ile inci parlaklığı

1 saat önce

Seramiksan, yeni yüzey teknolojisi "Pearl Effect" ile mekanlarda inci parlaklığı sağlıyor.

Seramiksan'dan yeni yüzey teknolojisi
Seramiksan, yeni yüzey teknolojisi "Pearl Effect" ile mekanlarda inci parlaklığı sağlıyor.
Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Seramiksan'ın yeni yüzey teknolojisi "Pearl Effect" uygulamasıyla ilk defa ürettiği "Vision Serisi", göz alıcı inci parlaklığı ile mekanlarda zamansız bir güzellik yaratıyor.
Doğanın değerli mücevheri, zarafetin ve masumiyetin temsilcisi inci parlaklığından ilham alarak tasarlanan seri, dikkati çeken mat üzeri parlak yüzey uygulaması ile doğal taşın pozitif ve rahatlatıcı etkisini yaşam alanlarına yansıtıyor.
Seramiksan tarafından geliştirilen yüzey teknolojisi "Pearl Effect" ile denizlerin gizemine saklanmış incinin, büyüleyici güzelliğini yansıtan Vision Serisi; 50x50 santimetre ebadı ve krem, beyaz, gri ve antrasit renkleriyle etkileyici ve şık mekanlar vadediyor
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:58 Kaynak: AA
pearl, Ekonomi
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