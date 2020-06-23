Seramiksan'dan yenilikçi tasarımlı banyolar

Seramiksan, yenilikçi tasarıma sahip Bold Koleksiyonu banyoları müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamada, artık banyolarda da salon ve oturma odaları gibi stili yansıtan en şık tasarımların ve en konforlu modellerin arandığı bildirildi.

Banyoda geçirilen zamanın arttığına ve buraların artık dinlenme haline gelmeye başladığına işaret edilen açıklamada, "Özel tasarım çizgisine sahip Bold Koleksiyonu, Seramiksan vitrifiye ürünü ailesinin en yenilerinden. Lavabo alternatifleri ve monoblok modülü, bide ve klozet çeşitliliği ile tüm ihtiyaçlara çözüm sağlayarak banyonuzu kişiselleştirmenize yardımcı oluyor." ifadelerine yer verildi.