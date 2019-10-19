Son Dakika Haberleri: Seramiksan Mersin'de bayi açtı
Son Dakika Ekonomi Seramiksan Mersin'de bayi açtı

Seramiksan Mersin'de bayi açtı

59 dakika önce

Seramiksan'ın Mersin'deki yeni bayisi Mertaş İnşaat açıldı.

Seramiksan'ın Mersin'deki yeni bayisi Mertaş İnşaat açıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bayinin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, açılışta yaptığı konuşmada, firmalarının seramik sektöründe öncü olduğunu söyledi. Ülke genelinde şube açmaya devam ettiklerini dile getiren Çağlar, ürünlerini Mersin sektörüne sunmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Seramiksan'ın ilklerin öncüsü olduğuna değinen Çağlar, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye'de 230'un üzerinde ana bayimiz, binin üzerinde de satış noktalarımız var. Önümüzdeki aylarda 5 mağaza daha açacağız. Seramiksan 110 yıllık geçmişi olan sanayici bir ailenin yaklaşık 26 yıldır üretim yapan bir fabrikası. Dolayısıyla biz bir milyon 500 bin metrekare kapasitede başladığımız bu yolculukta bugün 30 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim kapasitesine sahibiz. Bizim mağazamıza gelenler hem seramik hem de yapı kimyasallarında yani bir banyoda ihtiyaç duyulan bütün ürünleri buradan rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Üstelik bunlar dünyadaki en son trendleri yansıtıyor.

İnsanlarımız, beğendiği mekanları evine taşımak ve bunları yerinde görmek istiyor. Eskisi gibi sadece bir karoyu göstererek malzeme satma dönemi bitti. Bu sebeple bu tarz mağazalarda bu ürünleri göstermemiz gerekiyor. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Mersindeki bayimiz Mertaş İnşaat ile başlayan iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum."

Açılışa katılan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da bayinin Mersin'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Seramiksan Mersin'de bayi açtı

Türkiye, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPDK Başkanı: Doğal gazda iç tesisat dönüşüm maliyetlerinin kolay ödenebilmesi için çalışma yapıyoruz
Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı Bakan Akar'dan harekatı eleştiren ülkelere tepki: Siz ne yapardınız? ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 23:06:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seramiksan Mersin'de bayi açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]