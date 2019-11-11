Son Dakika Haberleri: Seramiksan River Serisi, doğanın yansımasını mekanlara taşıyor
Son Dakika Ekonomi Seramiksan River Serisi, doğanın yansımasını mekanlara taşıyor

Seramiksan River Serisi, doğanın yansımasını mekanlara taşıyor

6 saat önce

Seramiksan'ın ilk kez Cersaie Fuarı'nda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu River Serisi, bütünlük algısı ile doğanın yansımasını mekanlara taşıyor.

Seramiksan River Serisi, doğanın yansımasını mekanlara taşıyor, System.String[]

Seramiksan'ın ilk kez Cersaie Fuarı'nda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu River Serisi, bütünlük algısı ile doğanın yansımasını mekanlara taşıyor.


Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, sıradanlıktan uzak bir yaşam alanı sunan, gücünü yüzeyindeki çarpıcı gri ve siyah damarlardan alan River Serisi, kusursuz mermer görünümüyle yaşam alanlarında yeni bir dönem başlatıyor.

60x120 ve 60x60 cm ebatlarında porselen karo üretilen seri, full lappato ve glossy Ink uygulamalı mat yüzey çeşitliliğiyle mekanlara parlaklık ve ışıltı katıyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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