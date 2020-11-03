Seramiksan, Smooth Antislip teknolojisini geliştirdi - Son Dakika

Seramiksan karo fabrikalarında Smooth Antislip, Nanotechnology, Glossy Ink, Sugar Effect, Semi Lappato gibi çeşitli teknolojilerde uygulamalar yapılıyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, güvenlik şirketin her zaman en hassas noktası konumunda bulunuyor. Bu nedenle Seramiksan Smooth Antislip teknolojisini geliştirdi. Islak mekanlarda ve dış mekanlarda kolaylıkla kullanılabilecek, yumuşak yüzeyi ile kolay temizlik imkanı sunan Moon Smooth Antisip serisinde güvenlik, hijyen ve bütünsellik bir arada bulunuyor.

Gösteriş sevenler, evlerinin parlamasını isteyenler için nanoteknoloji uygulamalı, bakteri oluşumunu engelleyen full lappato yüzeye sahip Galaxy serisi, sakin mermer tercih edenler için Gold Calacata, Bella serileri ve renklerin gücünü yaşam alanlarına taşımak isteyenler için Pacific serisi, yükselen gri mermer trendini kaçırmadan yakalamak isteyenler için ise Silver serisi mekanlara farklılık ve estetik katıyor.

Işık oyunları ile estetik ve modern anlayışı yansıtan Glossy Ink teknolojisi Black Star ve River serilerinde etkisini gösteriyor.

Mat ve Full Lappato teknolojisinin arasında kalan tüketiciler için Semi Lappato teknolojisine sahip yükselen trend Terrazzo ve yaşam alanlarına elegant dokunuşlar sunan Cement serisi Seramiksan bayilerinde bulunabiliyor. Seramiksan Sugar Effect teknolojisine sahip Vein serisi de Seramiksan bayilerinden alınabiliyor.