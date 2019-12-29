Seramiksan, yaşam alanlarında modern mermer görünümü sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Seramiksan, yaşam alanlarında modern mermer görünümü sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

Seramiksan, yaşam alanlarında modern mermer görünümü sağlıyor

6 saat önce

Seramiksan'ın, ilk kez Cersaie Fuarı'nda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu İnvisible Marble ve Bella serileri cesur ve gösterişli yaşam alanları sunuyor.

Seramiksan, yaşam alanlarında modern mermer görünümü sağlıyor, System.String[]

Seramiksan'ın, ilk kez Cersaie Fuarı'nda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu İnvisible Marble ve Bella serileri cesur ve gösterişli yaşam alanları sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, son yılların popüler dekorasyon trendlerinden olan mermeri, şık ve modern tasarımlarla yeniden yorumluyor.

İç mimarinin göz alıcı malzemesi mermere sofistike bir yorum getiren, yeni trend mermer serisi İnvisible Marble, karakteristik gri damarlı dokusu ile modern ve etkileyici yaşam alanları oluşturuyor.

Dünyaca ünlü Calacatta mermerinden esinlenerek tasarlanan Bella serisi, beyaz üzeri akışkan gri damarlı yüzeyi ile modern ve stil sahibi mekanlar isteyenlerin tercihi olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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