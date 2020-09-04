Seramikten eşek bibloları üretiyor - Son Dakika

MARDİN'de heykeltıraş Hamdullah Aydoğan (42), açtığı sanat atölyesinde seramik ve heykelcilik sanatını birleştirdi. Aydoğan, tarihi kentin sokaklarında belediye personeli tarafından temizlik işlerinde kullanılan, sigortalı eşeklerinin biblolarını üretiyor. Her bir biblo için 2 gününü harcayan Aydoğan, 250 liradan sattığı ürünleri için kurs açmak istiyor.

Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olan Hamdullah Aydoğan, hayalini kurduğu seramik sanatını ve mesleği heykeltıraşlığı birleştirerek sanat atölyesi kurdu. Aydoğan, kurduğu atölyede Mardin'in tarihi sokaklarında temizlik personeli tarafından kullanılan ve belediyenin sigortalı eşeklerinin biblolarını üretmeye başladı. Ürettiği biblolar, kente gelen yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gösteriliyor. Yoğun bir emekle ürettiği ve 250 liradan sataşa sunduğu bir bibloyu 2 günde hazırladığını anlatan Aydoğan, eşeğin yanı sıra sincap, yaban keçisi ve geyik gibi çeşitli figürler de ürettiğini anlattı. Koronavirüs pandemisinin sona ermesinin ardından bu mesleği yaşatmak için kurs açacağını anlatan Aydoğan, "Uzmanlık alanım heykeltıraş. Fakat seramik her zaman yapmayı istediğim bir alandı. Tabii ki seramik ile heykel birbirinden uzak alanlar değil. Burada yaptığım seramiğe heykelin de katkısıyla eklemeler yapmak oldu. Seramiğin oluşumunu sağlamanın birçok yöntemi vardır. Aslında iki farklı yöntem kullanıyoruz. Bir noktaya kadar kalıp bize bir ürün veriyor. Ben yaşken bunun üzerine eklemeler yapıyorum. Yapmayı düşündüğüm artık hayvan hangisiyse o forumda eklemeler yapıyorum. Bu çalışmamızda Mardin'in tarihi sokaklarında temizlik amacıyla kullanılan eşekleri yaptım. Bu Mardin eşeklerin şöyle bir hikayesi var. Mardin'in yapısından kaynaklı sokaklarının dar olduğunu herkes bilir. O yüzden Mardin sokaklarında bütün çöplerin taşınması işlemi eşekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Eşeklerin aslında belediyece sigortalı ve maaşlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani dünyada tek sigortalı ve maaşlı hayvanı Mardin eşeğidir. Amacım, pandeminin sona ermesinin ardından bu mesleği yaşatmak için kurs açmaktır" dedi.