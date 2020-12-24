Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin'e soyadı davası açtı - Son Dakika

Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin'e soyadı davası açtı

24.12.2020 07:39
Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin'e soyadı davası açtı, System.String[]

Kızının, babası Girgin'i hayatı boyunca bir ya da iki kez gördüğünü iddia eden Göçer'in dava dilekçesinde şöyle denildi: "Küçük kız, annesiyle olan soyadı farklılığı yüzünden okul ve sosyal hayatında büyük sıkıntı yaşamaktadır.

Kızının, babası Girgin'i hayatı boyunca bir ya da iki kez gördüğünü iddia eden Göçer'in dava dilekçesinde şöyle denildi:

"Küçük kız, annesiyle olan soyadı farklılığı yüzünden okul ve sosyal hayatında büyük sıkıntı yaşamaktadır. Kaan Girgin, çocuk için mahkemece hükmedilen nafakayı dahi ödememekte, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Aradaki sevgi ve saygı bağı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple soyadının değiştirilip annesinin soyadını kullanmasını istiyoruz."

Dava dilekçisinde ayrıca çocuğun soyadını seçme hakkının velayet hakkı kapsamında yer aldığı belirtildi.

Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008'de boşanmıştı.

Kaan Girgin

Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin'e soyadı davası açtı

Kaan Girgin, Dava, Kız, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin'e soyadı davası açtı - Son Dakika Magazin


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