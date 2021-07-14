Hortumun sera demirlerini yerinden söktüğü anlar kamerada - Son Dakika

Hortumun sera demirlerini yerinden söktüğü anlar kamerada

Antalya'da meydana gelen lokal hortum, serada bulunan demir beton direkleri yerinden söktü

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde meydana gelen hortum, serada bulunan demir direkleri yerinden kökledi.Güüvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen hortum sonrasında serada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Elmalı İlçesi Çukurelma Mahallesinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Boş arazide çıkan hortum, İsmail Samanlı'ya ait seranın üzerine doğru hareket etti. Seranın üzerinde bir süre etkili olan hortumda 1,5 dönüm alanın naylonları yırtılırken, demir beton direkleri ise yerinden köklendi. Yaşadığı durumu anlatan sera sahibi İsmail Samanlı, "Evde otuyorduk, sesler duyduk. Koşa koşa seramıza geldik. Naylonlar dağıldığını, demir betonların yerlerinden fırladığını gördük. 1,5 dönüm seramız zarar gördü. Mağdur olduk" dedi.