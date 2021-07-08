Serap Doğan, yatırımları ile Türkiye'nin gururu oluyor

Tekstil ve Kozmetik sektörü başta olmak üzere sağlık ve güzellik alanında pek çok markanın aranan ismi olan Serap Doğan, çocuk gelişim uzmanlığının yanı sıra girişimciliği ile de dikkat çekiyor. İngiltere'de köklü bir ailenin kızı olan Serap Doğan, kendi yolunu çizerek çıktığı zirve yolculuğunda girişimci kadınlara ilham kaynağı oluyor.

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile Türkiye'nin bir çok ürünün İngiltere'de gelişmesine katkı sağladığı ve birçok markanın kendisine tekliflerde bulunduğunu ifade etti.

KISA SÜREDE BİNLERCE TAKİPÇİYE ULAŞTI

Yaptığı sosyal medya paylaşımları aracılığı ile Türkiye'den İngiltere'ye uzanan başarı hikayesini anlatan tanıtan Serap Doğan, ünlülerin de sosyal medya danışmanı oldu. Sağlık ve güzellik ile ilgili uzun yıllar boyunca sosyal medya paylaşımı yapan Serap Doğan, İngiltere'de çocuk gelişim uzmanlığını bölümünü bitirdikten sonra, beslenme eğitimi aldıktan sonra İngiltere ve Türkiye'de birçok ünlü markanın da yöneticiliğini yaptı. İş dünyasında yakaladığı başarı ile kadınlara ilham kaynağı olan Serap Doğan, kısa sürede sosyal medyada 300 binden fazla takipçi sayısına da ulaştı.

Farklı sektörlerde yaptığı iş ortaklıkları ile de gündeme gelen başarılı girişimci, İngiltere'deki ünlü Türk kuaför Samet Zili ile birlikte yeni girişimler yaparak iş ortaklık ağına kuaför salonlarında ekleyecek.

KOZMETİK VE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YÜKSELEN YILDIZI

Aldığı bütünsel çocuk gelişim eğitimini kullanarak, giyim ve beslenme sektörünün önde gelen markalarından birinin kurucu ortağı ve yöneticisi olan Serap Doğan, start-up çocuk giyim ve beslenme markalarına da danışmanlık vererek, markaları milyon dolarlık cirolar yapan proje haline dönüşmelerinde öncü oldu. Serap Doğan, başarısının sırrını "güzel olan her şeye aşık olması ve insanların ihtiyaçlarını çok iyi tespit edebilmesine bağladı. Kısa zaman önce İngiltere'de başlaması planlanan bir yazılım programına sahip olan Yunus Emre Kelkitli'nin uygulaması Wofret'de yatırımları bulunuyor.