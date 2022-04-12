Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı

12.04.2022 14:41
Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı

KANSER tedavisi görürken dün hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

KANSER tedavisi görürken dün hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı(63) için sabah Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası önünde tören düzenlendi. Törenden sonra, Serap Helvacı'nın Türk Bayrağına sarılı, sütüne Galatasay Spor Kulübü bayrağı da konulan naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Helvacı'nın sevenleri, yakınları, Galatasaray Lisesi'nden ve Spor Kulübü camiasından çok sayıda kişi, çok sayıda meslektaşı ve yakını katıldı. Taziyeleri Serap Helvacı'nın eşi Mehmet Helvacı, oğulları Selim ve Sinan Helvacı ve yakınları kabul etti. Cenaze namazının ardından, Helvacı'nın naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konularak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

"BU YAŞLARDAKİ ZAMANSIZ ÖLÜMLER İNSANI DERİNDEN YARALIYOR "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Dursun Özbek "Serap'ın cenazesinde Galatasaray Camiası burada. Serap benim kardeşim gibi aynı mektepten mezunuz. Mehmet de kardeşim seviyesinde. Çok üzücü bir ölüm. Allah ailesine sabır versin. Bu yaşlardaki zamansız ölümler insanı derinden yaralıyor. Acımız sonsuz" dedi.


Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı
Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı
Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı
Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı
Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı
Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı
Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı
Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı Kanseri atlattı, yaşamını kendisi gibi kanser teşhisi konulan kadınlara adadı Kanseri atlattı, yaşamını kendisi gibi kanser teşhisi konulan kadınlara adadı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cenaze, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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