Son Dakika Haberleri: Serap Şule Kalın: "50 Yıl, Anadan, Yardan, Evlattan ve Dahası Serden, Kendinden Geçen...

Serap Şule Kalın: "50 Yıl, Anadan, Yardan, Evlattan ve Dahası Serden, Kendinden Geçen...

27 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Serap Şule Kalın, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "50 yıl, anadan, yardan, evlattan ve dahası serden, kendinden geçen serdengeçtiler demektir" dedi.

Serap Şule Kalın:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Serap Şule Kalın, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "50 yıl, anadan, yardan, evlattan ve dahası serden, kendinden geçen serdengeçtiler demektir" dedi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Serap Şule Kalın, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kalın, mesajında şunları söyledi:

"50 yıl demek; zerre ümitsizliğe, vefasızlığa, yeise ve desiseye itibar etmeden kalbinin ve aklının ayağı ile yürüyen iman dolu sineler demektir. 50 yıl demek; tabutluklarda, işkencelerle ve çilelerle acının her halini tadıp da idam sehpası ile helalleşen kutlu bir nesil demektir. 50 yıl demek; anadan, yardan, evlattan ve dahası serden, kendinden geçen Serdengeçtiler demektir. 50 yıl demek; Eylül'de dökülen yapraklarla yeniden doğmak, Kasım soğuğunda unutamayacağın ayaz demektir. 50 yıl demek; çokça mücadele, çokça emek, çokça inanmışlık ve hilale, yıldıza adanmışlık demektir. 50 yıl demek; Türk dünyasının Son Başbuğu Alparslan Türkeş demektir 50 yıl demek; Türk dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli demektir. Bu hareketin neferleri Başbuğ Alparslan Türkeş'in belirttiği gibi "Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum" sözlerini kendilerine yaka rozeti yapanlardır. Bu hareketin neferleri her zaman ve her yerde önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben" diyen Liderimiz Devlet Bahçeli'nin, devleti ebed müddet olsun diye büyük Türk milletinin daim emrindedir. Kadınıyla, erkeğiyle 50. yılına ulaştırdığımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verenlere selam olsun." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:32 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Merkez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Rezervleri, Son 25 Ayın En Yüksek Haftalık Artışını Yaşadı Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti

Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı Son Dakika! Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 09:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serap Şule Kalın: "50 Yıl, Anadan, Yardan, Evlattan ve Dahası Serden, Kendinden Geçen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]