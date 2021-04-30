Serası zarar gören çiftçiye destek - Son Dakika

Serası zarar gören çiftçiye destek
30.04.2021 13:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde aniden oluşan hortumdan zarar gören serada hasar tespiti yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde aniden oluşan hortumdan zarar gören serada hasar tespiti yaptı. Üreticiye sera naylonu desteği verilecek.
Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde ani hortum nedeniyle Hüseyin Kartal adlı çiftçinin serası zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yaparak, Başkan Böcek'in geçmiş olsun dileklerini iletti. Serada inceleme yapan ekipler hasar tespit raporu hazırladı. Çiftçiye sera naylonu desteği verileceği bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, şampiyonluk ateşini yaktı: Asın bayrakları, Sergen kimseye puan vermez Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi