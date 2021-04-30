Serası zarar gören çiftçiye destek - Son Dakika

Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde ani hortum nedeniyle Hüseyin Kartal adlı çiftçinin serası zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yaparak, Başkan Böcek'in geçmiş olsun dileklerini iletti. Serada inceleme yapan ekipler hasar tespit raporu hazırladı. Çiftçiye sera naylonu desteği verileceği bildirildi. - ANTALYA

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