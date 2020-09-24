Serasında bir hevenkte 134 kilogram muz üretti

Muz seralarındaki bereket hevenklere yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki serasında 134 kilo 200 gram gelen muz hevengi yetiştiren üretici Mustafa Mavi, " Üretimimizden dolayı gururlanıyoruz, emeklerimizi karşılığını aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'ye ilk olarak 1750 yılında bir Türk aile tarafından ticaret gezisi sırasında Mısır'dan Alanya'ya süs bitkisi olarak getirilen muz, 1920'li yıllarda ise meyve olarak üretilmeye başladı. O tarihten itibaren Antalya, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Mersin'de üretimine devam edilen muzun son yıllarda üretiminin 4 mevsime yayılması amacıyla serada, örtü altı üretimine geçildi.

"Türkiye rekorunu kırdık"

Antalya bölgesinde günden güne üretim alanı artarken, Manavgat'taki kendine ait serada muz üreticiliği yapan Mustafa Mavi, 134 kilo 200 gram muz hevengi yetiştirerek Türkiye rekorunu kırdığı söyledi.

"Allah herkese aynı üründen nasip etsin"

Daha önce Türkiye'de bu kadar yüksek kilogram da muz hevengi yetiştirilmediğini aktaran Mavi, "Yaklaşık 8 yıldır muz üreticiliği yapıyorum. Babadan gelen bir mesleği devam ettiriyorum. Manavgat'ta 2016 yılında muz üreticiliği yapmaya başladım. Gazipaşa'da da muz ve avokado bahçemiz var. İşimi severek yaptığım için Türkiye rekorunu kırdığımı düşünüyorum. Bir hafta öncede bir hevengi 129 kilo gram çıkmıştı. Bu hafta da 134 kilo 200 gram ile rekor oldu. Tabii gururlanıyoruz, emeklerimizi karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bahçemle özel olarak sulamadan tutun fidesine kadar ilgileniyorum. Allah herkese aynı üründen nasip etsin"

Bahçelerin verimli olduğundan dolayı böyle bir başarı olduğunu düşünüyorum"

Muz sektörünün gittikçe yayıldığı aktaran Mavi," Özellikle Manavgat'ta topraklar bereketli ve su sıkıntısı olmadığından dolayı üretim üst seviyede oluyor. Bahçelerin verimli olduğundan dolayı böyle bir başarı olduğunu düşünüyorum. İnşallah Türkiye rekorudur. Gelecek dönemlerde hedefimizi daha yükseğe çıkarabilmek. Amacımız hevengi kilo gram ortalamasının yüksekte tutmak. Bu sektör güzel bir sektör, inşallah böyle de devam eder" diye konuştu.

"İnsanlar hem sevindiler hem de hayrete düştüler"

Muz hevenginin görenlerinin gözlerine inanamadığını ifade eden Mavi şunları söyledi: " Hasat yaparken görüntüler almıştık. Böyle bir şeyi hiç görmedik diye tepki verdiler. En büyük gördüğümüz 70-100 kilo gram arasından olduğunu söylediler. İnsanlar hem sevindiler hem de hayrete düştüler. İşin açığı bende hayrete düştüm, bende o kadar beklemiyordum. Güzel bir şey oldu inşallah daha geliştireceğiz diye düşünüyorum. İthal olan 'Çikita muz' ile yarışmamız gerekiyor. Bizde bu kadar güzel muz üretirsek ithal muzları herkes almak istemeyecek. Bizim muzumuzun lezzeti de güzel. Zaten muz üretimini sevgiyle yapınca lezzette de yansıyor. Herkese yerli muz yemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle sorsunlar yerli muz mu diye... Lezzetti güzelse zaten yerli muzdur. İthal muzlar bizim muzlarımız gibi değil daha farklı.