Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi - Son Dakika

Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi

23.12.2020 08:19
Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde seracı Metin Coşkun'un (48), eylül ayında serasına kapya biber fideleri diktikleri sırada yedikleri karpuzun rastgele attıkları çekirdeklerinden 22 kök fide çıktı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde seracı Metin Coşkun'un (48), eylül ayında serasına kapya biber fideleri diktikleri sırada yedikleri karpuzun rastgele attıkları çekirdeklerinden 22 kök fide çıktı. Metin Coşkun bakımlarını yaptığı fidelerden 2 ayda, her biri 8 ila 12 kilo arasında 30'a yakın ürün aldı.

Demresporlu eski futbolcu, yat kaptanı Metin Coşkun, Demre'ye bağlı Gürses Mahallesi Sümeli mevkisinde 4 dönüm kapya biber serasına 15 Eylül günü biber fidelerini dikti. Coşkun çalışma sırasında yedikleri karpuzun çekirdeklerini rastgele seraya attı. Bir süre sonra karpuz çekirdeklerinden 22 kök fidesi çıktı. Üretici Coşkun, serada çıkan karpuz fidelerini sökmedi, bir çizgi halinde çıktıkları için bakımlarını yapıp, gübre verdi. Coşkun büyüyünce de tellere bağladığı karpuz fidelerini doğal döllendirme yaptı. Bir süre sonra çiçek veren fideler meyve vermeye başladı. Metin Coşkun'un aradan geçen 2 ayda 30'ya yakın karpuz meyvesi oluştu. Karpuzların her biri 8 ile 12 kiloya ulaştı. Hala meyve vermeye devam eden karpuzların her birini filelere koyan Metin Coşkun, yere düşmesini önlüyor. Karpuzlar bu fileler içinde olgunlaşmayı bekliyor. 12 kiloya ulaşan karpuzun birini kesen Metin Coşkun, olgunlaştığını gördü. Coşkun'un karpuzlarının tanesine 250 lira teklif geldi ancak 20 gün sonra tam olgunlaşacağı için bir süre daha beklemeye karar verdi.

'EN KÜÇÜĞÜ 8 KİLO'

Rastgele toprağa attığı karpuz çekirdeklerinden kışın serada karpuz üreten Metin Coşkun, gelecek yıl seranın bir dönümüne karpuz yapacağını söyledi. Evli ve bir çocuk babası Metin Coşkun, "Seramızı eylülün 15'in diktik. Yemek yerken karpuzlarımızın çekirdeklerini yere attık. Orada çıktı. Ben de kopartmadım. Bakımlarını yaptım. Bu hale geldi. İçeride de 20- 25 karpuzumuz oldu. Takriben bunlar 10- 12 kilo. En küçüğü 8 kilo. Bu yaptığımız işi seneye de yapmayı düşünüyorum. Demre için alternatif bir üretim yapmayı düşünüyorum. Umarım seneye de iyi olur. Şimdi de birini kesip, yiyeceğiz. 20 gün sonra da büyük ihtimalle olgunlaşır. Dışarıya ikram edeceğiz. İsteyen olursa da vereceğiz. Gördüğünüz gibi de olgunlaştılar. Tamamen 20 gün sonra olgunlaşacaklar" dedi.


Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi
Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi
Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi
Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi

Metin Coşkun, Futbolcu, Eylül, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi - Son Dakika


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