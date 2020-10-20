Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor - Son Dakika

Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor

20.10.2020 08:28
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor, System.String[]

MERSİN'de üretici Mahmut Kutlay, yüzde 50 hibe desteği ile muz serasının üzerine güneş enerji paneli kurarak hem kendi enerjisini üretiyor hem de fazla enerjiyi satarak aylık ortalama 7 bin 500 TL kar elde ediyor.

MERSİN'de üretici Mahmut Kutlay, yüzde 50 hibe desteği ile muz serasının üzerine güneş enerji paneli kurarak hem kendi enerjisini üretiyor hem de fazla enerjiyi satarak aylık ortalama 7 bin 500 TL kar elde ediyor.

Muz üreticisi Mahmut Kutlay 2,5 yıl önce merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde muz serası kurdu. Aynı zamanda makine mühendisi olan Kutlay, muz serasının üzerine güneş enerji paneli yaptırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Yatırım Programı'na başvurdu. 2 milyon TL'lik proje başvurusu kabul edilen Kutlay'a 1 milyon TL hibe desteği sağlandı. Kurulan 480 panel ile enerji tasarrufu sağlayan Kutlay, aynı zamanda fazla enerjiyi de TEİAŞ'a vererek gelir elde ediyor.

'MERSİN'DE 162 PROJE DESTEKLEDİK'Muz serasında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, Kırsal Kalkınma Destekleri Yatırım Programı kapsamında 162 projeyi desteklediklerini söyledi. Mahmut Kutlay'a ait muz serasına kurulan güneş enerji panelleri ile hem enerji tasarrufu yapıldığını hem de TEİAŞ ile yapılan mahsuplaşma sonrası enerji üzerinden bir gelir elde edildiğini kaydeden Abalı, "İl müdürlüğü ve bakanlık olarak seralarla ilgili başvuru geldiği zaman değerlendiriyoruz. Şartları uygun olanları desteklemekteyiz. Mersin muz üretiminin yüzde 65'ini karşılamakta. Amacımız diğer tarım alanlarını yok etmeden muz seralarını desteklemek" dedi.AYLIK 7 BİN 500 TL KAZANÇ

Muz serasının üzerine kurduğu güneş enerji panelleri ile hem tasarruf ettiğini hem de fazla enerjiyi satarak ayda 7 bin 500 TL kazanç elde ettiğini kaydeden Kutlay ise, "Serada iki hasat yaptık, üçüncü hasadı da yapmaya başladık. 8 ayda bir hasat yapacak duruma geldik. Muzun sevdiği tropikal ortamı hazırlayarak yılda bir ürün değil, 2 yılda üç ürün alacak şekilde yetiştiriyoruz. Tarım Bakanlığı adına Tarım İl Müdürlüğü ile sözleşme yaptık. Sözleşme kapsamında 2 milyon TL olan projemize hibe desteği sağlandı. Biz de seramızı bitirdik, hasadımızı yapıyoruz. Seramızda güneş enerji panellerin ürettiği elektriği kullanıyoruz, fazla gelen enerjiyi de satıyoruz. Aylık ortalama 7 bin 500 TL gelir getiriyor" diye konuştu.


Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor

Türk Lirası, Mersin, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
08:31
Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu         
07:34
Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor         
00:43
Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi         
00:18
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu         
20:47
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler         
17:44
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 08:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei